Explotación consumista precoz

Llamadas para denunciar una masificada fiesta de Halloween para menores en un local de un polígono sevillano. Al llegar la policía, una joven de 14 años estaba siendo asistida por una ambulancia. Se encontraron una sala masificada, sin ventilación ni aire acondicionado, sin agua en los aseos, con las salidas de emergencia bloqueadas, algunas puertas cerradas y vallas metálicas que dificultaban la salida, jóvenes tirados en el suelo auxiliados por otros compañeros. Trece jóvenes de entre 14 y 17 años necesitaron asistencia. El responsable dijo a los policías: "De alguna forma tengo que ganar dinero".

La profanación o robo de la infancia y la primera adolescencia por el afán de explotarlos como consumidores es tan grave, sino más, que las nuevas leyes que permiten a los menores decidir autónomamente sobre el aborto o el cambio de sexo. Explotación consumista y leyes pretendidamente progresistas sirven al mismo y único imperativo consumista más allá de toda distinción entre izquierda y derecha. Chesterton lo intuyó hace un siglo. Cuando desde el conservadurismo se decía que el socialismo, el comunismo u otras ideologías progresistas pretendían destruir la familia tradicional, escribió: "La próxima gran herejía (…) no viene de algunos socialistas (…) sino de la exultante energía vital de los ricos resueltos a divertirse sin fin, sin Papismo, ni Puritanismo ni Socialismo, que les contengan… Es el capitalismo el que ha fomentado por razones comerciales toda una procesión de publicidad y novedad ostentosa que en sí misma lleva a la muerte de todo lo que nuestras madres y nuestros padres llamaban dignidad y modestia… Lo que ha destruido la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo". El colofón lo puso con una frase de asombrosa modernidad: "La nueva comunidad que los capitalistas están construyendo ahora será una comunidad muy completa y absoluta que no tolerará nada realmente independiente de sí misma". Esto lo escribió en 1914, sesenta años antes de que Pasolini escribiera que el nuevo poder no se conforma con que el hombre consuma, sino que se pretende que toda otra ideología o humanismo sea inconcebible.

Lo que dijo el organizador de la fiesta lo hace la sociedad a una gigantesca escala global sin necesidad de justificarse. Cabe preguntarse qué hacen los padres y cuál sea su responsabilidad. O qué pueden hacer.