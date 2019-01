Falta gol... y blindar los costados

Afortunadamente, el granero está bien de puntos y la temporada discurre con cierta tranquilidad, pero surge un motivo para la preocupación en el Betis cuando la cuesta de enero no ha hecho más que comenzar. Y ese motivo de preocupación que hogaño intranquiliza al bético es que la plantilla se está quedando corta a pasos agigantados y eso cuando aparece por delante lo que aparece es motivo más que suficiente para inquietarse.

También afortunadamente, la pelota está en un tejado de confianza y no como en ocasiones anteriores. El problema, que existe aunque haya quien lo niegue, no quita el sueño porque quien ha de manejarlo es de toda solvencia. Es Lorenzo Serra el hombre que maneja los hilos y no cabe la menor duda de que en este mercado invernal sabrá encontrar la tecla que tantas veces tocó con rotundo éxito. ¿Y por dónde deberían ir las gestiones para mejorar lo que existe?

Mucho se está incidiendo en la necesidad de un delantero que solucione la alarmante falta de gol del equipo, aunque también cabría demandar que esos delanteros que hoy están en el Betis gozaran de una mejor alimentación futbolística. Quiero decir que aunque esos delanteros no están libres de culpa, lo cierto es que apenas disfrutan de ocasiones a pesar de las largas posesiones que impone la filosofía de juego de Setién. Y es que es mucho marear la perdiz para demasiado poco.

Pero creo que no es ahí donde únicamente cabe reforzar, ya que veo mucho más perentorio blindar los flancos. Ni siquiera con Junior sano están cubiertos esos costados defensivos y es en esos puestos por donde el Betis debe encontrar el paraguas que no poseen Francis, Tello, Junior ni Barragán. Y es que si la principal obligación de un defensa es defender, pues por ahí es por donde Serra debe empezar a poner el parche y si es antes de que aparezca el grano, mejor que mejor.