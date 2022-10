Faltan médicos... en todas partes

ESTO parece el Seguro”. No una, sino varias veces he escuchado esta misma queja en algún centro privado después de la pandemia. Fue al poco de restablecerse la normalidad asistencial cuando un médico amigo se quejaba de que su agenda de pacientes amenazaba con reventar, igual que si trabajase para el SAS. Un 25% de los sevillanos ya cuenta con un seguro médico privado, y en Málaga el porcentaje es más alto, del 27%. En total, hay 1,8 millones de andaluces que pagan una póliza para evitar unas demoras en el servicio público que ahora comienzan a encontrar por la vía privada.Hace pocos días pregunté a un alto cargo del Gobierno andaluz por esto. ¿Qué les está ocurriendo? Y respondió: “Lo mismo que a nosotros, que no encuentran médicos”. Y, según el sindicato gremial, que las aseguradoras les pagan mal.Desde hace más de una década, las notas de Selectividad que se exigen para acceder a los estudios de Medicina está más allá de la estratosfera, muchas vocaciones quedan frustradas por una exigencia académica que, en efecto, garantiza que el aspirante es muy inteligente, pero no valora la voluntad de una profesión que es vocacional. Se duda bastante de todo cuando se pasa una noche de Fin de Año al frente de un servicio de Urgencias. El SAS volverá a mejorar los salarios de los facultativos en 2023, pero las arcas públicas ya no tienen mucho más margen. Como contaba Jesús Aguirre, anterior consejero de Salud, médicos y enfermeros andaluces marchaban a otras comunidades porque sus servicios públicos pagaban mejor. La situación se ha ido nivelando, pero las cifras del SAS son mastodónticas, cualquier mejora salarial es un continente. El presupuesto andaluz de Salud ronda los 12.000 millones de euros, de los cuales la mitad va al capítulo uno; es decir, a salarios. Lo que la Junta paga en sueldos sanitarios equivale, por ejemplo, a la totalidad del presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón. Hay gestores públicos que reconocen que el aseguramiento privado no es una competencia, sino un alivio. Eso lo entendieron bien en el País Vasco y Cataluña. En el sector de las aseguradoras, la situación de los médicos amenaza con estallar. Cobran una media de siete a 10 euros por consulta, la incertidumbre laboral es alta y las agendas están más apretadas que en el Seguro. Una cita, por ejemplo, con un dermatólogo con una aseguradora privada es pensar en la Navidad. Hay algo de revelación en esto que está ocurriendo, quizás debiéramos de mirar de otro modo al servicio público, mejor, como hicimos durante la pandemia.