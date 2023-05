Empieza el mes de mayo con la cartelería electoral. Terminó la Feria de Abril y hasta el rabo todo es mayo. Mes reivindicativo y chulapo. Daoiz y Velarde son en esta ocasión Pepe Álvarez y Unai Sordo, líderes de los dos sindicatos otrora mayoritarios cuando su mayoría era moral y edificante, hoy epígonos ambos de Pepe Gotera y Otilio. Sólo falta la familia, porque en el nuevo organigrama del Gran Hermano hay más tipos de familias que comunidades autónomas, pero se han recuperado los otros dos sumandos de la triada carpetovetónica, el sindicato y el municipio que tantos días de gloria le dieron al nacionalsindicalismo. El 1 de mayo ha sido el primer mitin oficioso de la campaña electoral de las municipales y las autonómicas. Cualquiera que oyera las intervenciones, pensaría que la Presidencia del Gobierno la ocupaba Antonio Garamendi, el líder de la patronal. El mal patrón en la iconografía progre de la gala de los Goya en que se han convertido los telediarios.

Cinco ministros (cuatro ministras y un ministro-cuota o cremallera) en la manifestación del 1 de mayo. Los pájaros disparando a las escopetas, gloriosa figura que utilizó Jorge Valdano en la retransmisión de un Nápoles-Madrid cuando Chendo le hizo un caño a Maradona. Dos líderes sindicales enfadados, cabreados, usando la brocha gorda de la huelga y la movilización, ambas con el adjetivo general. Y es que estos sindicalistas son el brazo miarmado (qué descaro, miarma) del Gobierno, pidiendo de forma sutil, es un decir, el voto para la coalición que nos gobierna y nos lleva de excursión, qué buenas son las hermanas Ursulinas. Éstos son los nuevos pactos de la Moncloa: que no haya ninguna novedad en la titularidad del arrendamiento del palacio valleinclanesco. Tiramos por la borda la Transición y aquellos pactos suscritos por partidos de distintas tendencias, sindicatos y empresarios, con Enrique Fuentes Quintana como gran muñidor. Se firmaron el 25 de octubre de 1977. Pepe Álvarez tenía 21 años, la edad mínima para votar en aquel tiempo. Unai Sordo acababa de cumplir cinco años, igual que Sánchez. La Biblioteca Nacional acoge una exposición de los sindicalistas que protagonizaron el Proceso 1001, que debería comenzar el día que se produjo el atentado contra Carrero Blanco. No sé qué ha cambiado, si la sociedad o el sindicalismo. Porque aquellos luchadores por los derechos laborales no ocultaban sus simpatías políticas ni su militancia (Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius o Fernando Soto ocuparon escaños en el Grupo Comunista), pero nunca fueron sectarios ni paniaguados. Ahora hay un Gobierno que aprueba con Bildu una reforma laboral o que delega en este grupo la nueva ley de vivienda. De zulos sí que entienden, eso no se les puede negar.

Los nuevos pactos de la Moncloa han reeditado la unidad de destino en lo universal. No hay empresario que no empezara siendo trabajador y si es un buen empresario que no deje un solo día de trabajar. No sé si se puede decir lo mismo de todos los sindicalistas, ese nuevo mester de juglaría de las bondades gubernamentales y las maldades del pérfido patrón. Pobrecito mi patrón, piensa que el progre soy yo.