Siempre pasa igual. En las elecciones andaluzas, en las generales y en las municipales, cuando apareció la encuesta del CIS les llovieron las críticas. Dijeron que era el chiringuito de Tezanos, donde abre la cocina del PSOE y fríe al centroderecha. Sin embargo, después aparecen los sondeos de otras casas de encuestas y sale lo mismo. Esto es como los que critican a Ángel León y a los grandes chefs, pero después donde había garbanzos con espinacas y bacalao con tomate aparecen algas exóticas y lucecitas de colores hasta en el gazpacho. Han salido varias encuestas de las elecciones municipales en Sevilla y todas dicen lo mismo. No he visto ninguna en la que Juan Espadas aparezca segundo. Es el favoritísimo.

Las encuestas de Sevilla dicen que hay Juan Espadas de alcalde para cuatro años más. Le dan una horquilla entre 11 y 14 concejales. Al PP de Beltrán Pérez también lo proclaman todos los sondeos como la alternativa. Si bien está lejos para dar la sorpresa y ya sólo le queda una semanita. En los sondeos le dan entre 7 y 9 ediles. Después quedaría Adelante Sevilla, con Susana Serrano, que obtendría entre 5 y 6 concejales (lo mismo que ahora, ya que Participa tiene 3 e IU cuenta con 2). Por su parte, Ciudadanos podría obtener entre 3 y 5 concejales con Álvaro Pimentel. Mientras que hay más división de opiniones con Vox, ya que la candidatura de Cristina Peláez estaría en el límite del 5%, con opciones de llegar hasta algo más del 7% en sus mejores resultados de sondeos, lo que le supondría entre 0 y 2 concejales.

Según las encuestas, Juan Espadas es favoritísimo, pero no va a conseguir 20 concejales como Zoido en 2011. Es verdad que Espadas gusta a muchos votantes de centro y derecha. Es verdad que los de Adelante le están ayudando en la campaña con lo del trifachito. Yo diría que Espadas, si llegan a organizar el acto de la plaza de Colón en Sevilla, no sé si se hubiera apuntado o no; pero tampoco se hubiera quedado muy lejos. Aunque él prefiere a Magallanes y Elcano que a Colón. Para conseguir 16 concejales y no depender de pactos, Espadas le debería dar un buen bocado a Adelante, lo que parece difícil; o bien rebañar hasta los huesos a Ciudadanos, lo que pudiera ser más probable.

En todos los sondeos electorales, las sumas le salen a Espadas mejor que a Beltrán. A Susana Serrano supongo que la aleccionaría el pasado sábado su jefe, Pablo Iglesias, que se está trabajando una vicepresidencia en la Moncloa y no quiere fustigar a los socialistas. Así que la extrema izquierda votará a Espadas antes que a Beltrán. Y siempre le quedará Ciudadanos para un desavío. El alcalde sabe jugar con dos barajas. Por eso es el gran favorito.