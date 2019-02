Febrero trae sus locuras habituales

Tras ver las terribles imágenes que bajaban del Norte, con medio San Sebastián inundado, con el mar metido hasta las mismísimas entrañas de Ondarreta y del Gros, saltando olas por el puente del Kursaal, y después de ver cómo el Cantábrico, en su furia, anegaba media Cantabria, los augurios se ennegrecen. No se sabe si es que lo peor está por llegar, pero los meteorólogos no anuncian prontas mejorías. Hasta en esta sucursal del Paraíso ha llegado la iracundia del tiempo. Cuando estas reacciones de la Naturaleza eran simples tormentas no había temor como el que ahora despiertan tras cambiar de nombre y pasar a llamarse ciclogénesis explosiva, que es un palabro que mete mucho miedo en el cuerpo. Vaya tela cómo ha entrado febrero, qué majareta, qué manera de hacer buena su fama de mes con los cables cambiados, qué ventarrones, qué febrero más febrero.