Feijóo, un efecto que puede menguar

NI la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha acabado con la situación de bloqueo de estas instituciones. Parálisis que, a su vez, se transmite en parte al Tribunal Constitucional, puesto que cuatro de sus magistrados deben ser renovados por el Gobierno y el Poder Judicial, dos y dos. Lo que se le estaba pidiendo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no era un pacto de Estado con los socialistas. Ni un compromiso de grandes palabras. De lo que se trata es que se pusiera de acuerdo para alcanzar una mayoría de los tres quintos del Congreso, que es la garantía democrática que se exige a los asuntos de gran calado para evitar que los partidos de gobierno se basten por sí mismos. Esta mayoría reforzada se ha terminado convirtiendo en una herramienta de bloqueo para la oposición, muy similar al filibusterismo. El PP supone que no pierde nada porque mantiene en el gobierno de los jueces la foto fija de las victorias de Rajoy.¿O sí? Alberto Núñez Feijóo deja escapar una oportunidad para presentarse ante una mayoría como un dirigente dialogante, sosegado y centrado, que es lo que necesitará para ganar unas elecciones que aún no se han celebrado. El argumento que ha utilizado esta vez para descolgarse del acuerdo ha sido el de la reforma del delito de sedición en el Código Penal. Reforma o rebaja, por cierto, que seguirá adelante, porque el desenganche de Feijóo no tiene ninguna relación con ello. La ruptura vino precedida de una filtración que sostenía que Génova, la dirección nacional del PP, estaba preocupada por la reacción que la derecha mediática, política y judicial –así se le adjetivaba– podía tener ante un acuerdo entre Feijóo y Sánchez. Y esto es lo que ha vuelto a desdibujar al presidente del PP como un líder sólido. Le ocurrió este verano. Fue Isabel Díaz Ayuso la que marcó la oposición del PP a un decreto que sólo tenía como objetivo reducir un 7% el consumo de gas natural, en solidaridad con el resto de países de la Unión Europea. Otro por cierto: Bruselas ha conseguido lo que deseaba, que era llenar los depósitos de reserva y difuminar el poder de Rusia en el mercado de este combustible. Los escaparates se apagan antes y nadie se ha arruinado.El sondeo que este diario publicó el miércoles pasado contiene un dato inquietante para Feijóo. Las medidas que Sánchez está poniendo en marcha para ayudar a las familias y reducir la dependencia energética se valoran, parte del efecto Feijóo se ha puesto en duda. Otros sondeos lo cuantifican, ha perdido la mitad de lo que sumó al PPcon su llegada.