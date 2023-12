Entre las felicitaciones y los buenos deseos de estos días hubo una que me llamó la atención. Decía Feliz Navidad y próspero año 2025, lo que me llevó a pensar que todo se debía a un error del remitente. No le di más importancia hasta que al poco recibí otro tarjetón con idéntico error, por lo que ya aquello dio que pensar. Y no era yerro de los comunicantes, pues uno de ellos me reveló que había sido adrede. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que parece que 2024 no tiene remedio y que los vaticinios dicen que puede hasta echarle la pata a éste que palma hoy, por lo que procede que los deseos felices se aplacen un añito. Ojalá no sean las cosas tan negras, que todo sea obra del pesimismo y no de un realismo bien informado. De todos modos, con pensar que 2024 viene bisiesto es para tentarse la ropa. Felicidades a todos.