LA Feria de los Remedios cumple 50 años y ya se le notan los achaques. Lo saben bien los que tuvieron que cenar el sábado a la luz de los teléfonos móviles. Curiosa paradoja ésta del apagón del alumbrado. Al parecer, la instalación eléctrica es prácticamente la misma que cuando, allá por el tardofranquismo, se trasladó el real del Prado a la Dehesa de los Gordales. El ferial no sólo se ha quedado chico los primeros días, sino también obsoleto. Y, sin embargo, nadie se atrevería hoy a abrir de nuevo el debate del traslado al Charco de la Pava, como se especuló en tiempos del faraón Monteseirín. Atrás quedan proyectos un tanto futuristas, como la Metrópolis de Fritz Lang, con casetas de dos plantas y cinturón de circunvalación recorrido por autobuses ecológicos. Es obvio que la Feria está al borde del colapso. El problema no es que las casetas se entreguen por la noche al chundachunda y otras heterodoxias que, por otra parte, son parte esencial del espíritu de una fiesta más viva y cambiante de lo que la gente cree o admite. El problema es, sencillamente, que no se cabe debido a la fastidiosa ley de impenetrabilidad de los cuerpos. Una de dos, o le buscamos más espacio o la Feria hará definitivamente masa.

Quizá es hora de tomarse en serio un asunto que es más delicado e importante de lo que creemos. Al fin y al cabo, tal como publicábamos en este periódico el otro día, estamos hablando de un negocio que genera 900 millones de euros. Perdón por el engolamiento, pero haría falta un pacto de ciudad por la Feria, en el que participasen todos los partidos políticos y con el que se diese una solución para, al menos, los próximos cincuenta años. Algo así como un PGOU del real. ¿Qué urbanista de prestigio no sentiría la tentación de trabajar en esta ciudad fingida, entre utópica y distópica, que aparece y desaparece como la isla de San Borondón o un campamento beduino? ¿Qué tal una Feria “de los quince minutos” o dividida en “supermanzanas” o descentralizada y reproducida en los barrios? Seguro que podrían surgir ideas que salvasen a la Feria de su muerte por obesidad.

Los datos no engañan. La cola para conseguir una caseta supera las mil solicitudes y se puede tardar 30 años en lograr una. Es decir, estamos condenando a varias generaciones a vivir la Feria de sus padres y abuelos, sin la posibilidad de una emancipación en el Real. El tiempo no solucionará el problema. Más bien lo empeorará.