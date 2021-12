La Feria echa a andar en plena alarma

Bajo la consigna de que la Feria no se puede parar, antier empezaba a levantarse la ciudad efímera para la ilusión y la fiesta. Con el primer tubo de la portada se da un pistoletazo de salida que tiene su culminación con los fuegos y el arrastre un día después del sexto toro de Miura. La Feria no se puede parar lanzaba a los cuatro vientos ese gran alcalde que pudo ser y que atiende por Juan Carlos Cabrera, pero a estas alturas del partido, ¿quién puede apostar sin riesgo alguno a que la Feria va a celebrarse? Con las alarmas encendidas en vísperas de unas fiestas con gran poder de convocatoria, apostar por la celebración ferial no es jugar a caballo ganador. Si hay algún factor de riesgo por encima de todos, ese es el de la Feria con sus aglomeraciones y sus casetas atestadas. Claro que el primer paso, ese del tubo que instituyó el gran Rafael Carretero, ha de darse. Sin duda.