Con la Feria a otra parte

A la gente le gusta quejarse y protestar. Esto no lo han inventado los sindicatos de clase ni el sindicato de Vox, sino que lo aprenden los bebés desde que nacen. "El que no llora, no mama", advierte el rico refranero español. Con la Feria de Sevilla pasa lo mismo. En 2023 cumplirá medio siglo desde el traslado al real de Los Remedios. Pero lo curioso es que los vecinos de Los Remedios llevan medio siglo quejándose por el traslado de la Feria y en 2023 lo quieren celebrar. Precisamente, cuando la gente se queja por las bullas de este año, y los partidarios de cambios insinúan que se debería mudar otra vez, al Charco de la Pava, o a meterse en otro charco, donde sea.

Veinte años no es nada, como cantaba Carlos Gardel, ni da derecho a procesión extraordinaria. Treinta años son los que han pasado desde la Expo de 1992, y parece que fue ayer. De los 40 años de paz se hablaba en los tiempos de Franco, a pesar de que empezaron en 1936, con una guerra civil, y terminaron en 1975, con la muerte natural de un dictador. Así que la Feria en Los Remedios, al cumplir sus 50 años, habrá durado 10 años más que todo el franquismo, con la guerra civil incluida.

El traslado desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios se realizó en 1973, en las postrimerías del franquismo, siendo alcalde Juan Fernández Rodríguez y García del Busto, que vivía en la plaza de Cuba, casualmente. Muchos sevillanos lo recuerdan como hermano mayor de Pasión, que lo fue, pero también trasladó la Feria. Se cuenta de él que asfaltó 1.500 calles. En Los Remedios, que era su barrio, no sólo recolocó la Feria, sino que inauguró el Parque de los Príncipes. También se cuenta de él que fue el iniciador de las obras del Metro. El próximo mes de septiembre se cumplirá medio siglo del primer anteproyecto del Metro, que incluía tres líneas. Se sigue esperando a la segunda y la tercera línea, cuyas obras van a cumplir 10 años más que todo el franquismo y los mismos que la Feria en Los Remedios. Ahora los alcaldes hablan mucho, pero inauguran poco.

A la Feria en el Prado no la han conocido los menores de 50 años. Según los sindicatos, ya ninguna empresa contrata a los mayores de 50 años, que son los únicos que conocieron la Feria en el Prado. Forman parte de la memoria histórica laboral y feriante. Algunos añoran la Feria del Prado, como ocurriría en Los Remedios si se la hubieran llevado al Charco de la Pava. Ampliar la Feria y la carrera oficial de la Semana Santa son dos tópicos manidos. Mientras, no se sabe cómo, en la Feria y en la carrera oficial se multiplican los panes y los peces, las casetas y las sillas.