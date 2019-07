Ficción en Santa Justa

Ante las pantallas con los horarios de salidas y llegadas de los trenes, en la estación de Santa Justa, ha comprobado varias veces, porque la obsesión se reúne con la misantropía en sus maneras peculiares, la hora de salida del tren, 15:45, que ha de llevarle a su destino, a fin de dar una de esas conferencias de profesor universitario para las que es bastante solicitado. Como en una escuela de verano que junta a interesados y a ociosos, si es que no son los mismos, al reclamo de un programa con las tardes libres y atractivos sobrados. Todo en orden, son las 15:05 y tiene tiempo antes de subir al coche que le corresponde. Tampoco le falta el billete de vuelta, mañana, de regreso a las 20:30. Además, lleva también ambos billetes en el teléfono, porque pidió su envío por SMS cuando hizo la reserva a través de internet. Cuestión peliaguda fue, en este caso, decidir en qué vagón solicitaría el asiento, y si este había de serlo de ventana o de pasillo, porque pensadas y no azarosas resultaban tan innecesarias disquisiciones para un asunto más o menos trivial. ¿Cerca o lejos de la locomotora? ¿En coches cercanos a la cafetería y al inodoro comprimido? Mejor en el asiento del pasillo que en el de la ventana porque, aunque tendría menos cómoda la contemplación del paisaje, así molestará poco a su acompañante cuando, por mor de la próstata gastada, hubiera de ir al baño con algún apremio. Pero de eso no es cuestión ahora, sino del coche y el asiento con que cerró la reserva del viaje en el tren que sale dentro de un rato, después de un tiempo en el vestíbulo que ha ocupado, en sus formas habitua-les de hacer, con la observación minuciosa y detenida de cuantos, parece que por las contingencias del azar, están sentados a su lado, en los cómodos bancos de la espera, o pasean distraídos hasta que los avisos de la megafonía disponen las salidas, o por allí están afanados, con más o menos ganas, en distintas ocupaciones y cometidos.

Puede que algunos de estos viajeros se suban al mismo coche del tren en que lo hará él, pensaba mientras, de modo lúdico -así debía serlo, pero en verdad lo destempla cierta angustia-, elige las que creía, si no mejores, más interesantes e inspiradoras compañías. Lleva en la cartera la última novela de Paul Auster, 4 3 2 1, porque la determinación del azar y la relevancia de cualquier decisión, por irrelevante que parezca, son cuestiones que le seducen, y condicionan, desde hace tiempo. De ahí las vueltas que dio antes de decidirse por el número del coche y del asiento en la reserva. No ya por la contingencia de un accidente, cuyos efectos pudieran atenuarse o resultar más graves en función de dónde eligiera, sino por la compañía de los viajeros que esa opción conllevara. O la que no tendría y entonces no le cupiera la posibilidad de acabar de algún modo influido -decir determinado parece improbable- por su cercanía. Ficción en Santa Justa.