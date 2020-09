La Fiesta necesita de todos

Estos tiempos son lo que son y hoy toca partir de una premisa que, como todas las de su especie, son indiscutibles. Es la de que en la actualidad se hace absolutamente imposible organizar una corrida de toros si no está apoyada por la televisión. Con las condiciones que se exigen de ocupación en el recinto, únicamente la aportación televisiva hace factible el espectáculo. Sin ella, aun actuando gratis los toreros se haría imposible, pues no habría ni para pagar a los empleados que demanda un espectáculo de esa magnitud. Por ello no parece lo mejor en estos momentos que haya toreros que impidan la presencia de las cámaras en las plazas. Si todos coincidimos en que es hora de arrimar conjuntamente el hombro para que la Fiesta sobreviva, no es lógico que pase lo que pasó en El Puerto o lo del 12 en Córdoba, que quede en un mano a mano por el veto de un torero a la tele.