Fiestas Mayores (sí, en pleno diciembre)

Allí estaba el director general de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos García Lara, con cara de frío en este gélido ecuador de diciembre, en una de las ceremonias más surrealistas que ha inventado la ciudad de Sevilla: la colocación del primer tubo de la portada de la Feria. Fue ver la foto en este Diario y recordar el Café Brasilia (¿o era Brasil?) y el Bar Iberia, tugurios donde rematábamos la jornada después del cierre del periódico, cuando esas cosas todavía se hacían a las tantonas. Por experiencia propia sabemos de la inteligencia, la capacidad de trabajo y buen humor de García Lara, por lo que no nos cabe la menor duda de que las Fiestas Mayores de esta ciudad están en buenas manos. Pero no pudimos evitar el sarcasmo al ver a los concejales brindar con manzanilla e impostada alegría en un real de Los Remedios habitado por pingüinos. El mismo espíritu burlón nos posee cuando, en pleno verano salvaje, con los termómetros en fuga, una nota del Ateneo nos anuncia solemnemente quiénes serán los Reyes Magos del año en curso.

Pero hay cosas más raras, mucho más raras. Por ejemplo, el apoyo de Izquierda Unida a las entidades animalistas para que el Ayuntamiento celebre una referéndum con el fin de que nos declaremos "ciudad libre de maltrato animal y antitaurina". Hay partidos con vocación suicida e IU-Sevilla es uno de ellos. Si, como nos enseña Francisco Ferrer Lerín (tahúr, poeta barcelonés, traductor de Flaubert y ornitólogo experto en buitres), el animalismo es una enfermedad degenerativa del ecologismo, IU está definitivamente en la UVI (como demuestran los apenas dos concejales que le quedan en el Salón Colón) e iniciativas como ésta no ayudarán a paliar su cuadro médico. Hablar de una Sevilla antitaurina es como hacerlo de un Jabugo libre de colesterol, una oxímoron del tamaño de la Monumental de México. Después del ridículo que hicimos en prime time con lo del plebiscito de la Feria, los hispalenses ya no estamos de humor para poner en la picota el arte de Cúchares, matador que, pese a su origen madrileño, fue criado al calor de las generosas ubres de la muy torerista ciudad de Sevilla, bajo el magisterio del maestro Pedro Romero (amén). Puestos a debatir sobre la Fiesta, sería más recomendable proponer una limpieza de los alrededores de la Plaza de Toros de todos esos bibelots que nos venden como esculturas y merecidos homenajes a algunos toreros de tronío, pero que no son más que demostraciones del poder de Lucifer en la Tierra.