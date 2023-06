A la manera de Magritte, esto no es un artículo (Ceci n’est pas un article). Es, más bien, una firma pegada a una pared o clavada en la puerta de una iglesia, como protesta (heterodoxamente católica, eso sí) por las cosas que ocurren en la ciudad de Sevilla. La firma 5.001, en concreto, que se suma a las 5.000 ya recogidas por la hermandad del Rosario del Cristo de la Paz, del barrio de los Humeros, para evitar la construcción de un edificio junto a su capilla que frustra el proyecto de un pequeño jardín junto a este templo dieciochesco, bendecido en 1761, con Carlos III apenas llegado al trono de aquella España de los pactos de familia y las pelucas.

Este drama patrimonial ya lo resumió Carlos Colón en su columna del pasado 15 de abril, Luchan en los Humeros David y Goliat. Allí se nos da noticia de la increíble historia del solar anexo a la capilla, expropiado en 1987, que ha revertido a su antiguo propietario debido la ineficacia y la dejadez de los distintos ayuntamientos (PSOE, PA y PP), que fueron incapaces de desarrollar ningún proyecto, entre ellos el muy hermoso de crear un jardín que recordase simbólicamente la legendaria huerta de Hernando Colón, primer “centro de recepción” de las plantas y árboles que empezaban a llegar a Europa desde la recién descubierta América. En ese entorno duro y ruidoso de la confluencia de la Avenida Torneo con la Calle San Laureano, con su circulación masiva y sus aparcamientos en superficie, no debe quedar mal un remanso de paz formado por la capilla del Rosario de los Humeros y ese jardincillo en honor al humanista e hijo del Almirante.

Pero la cosa no queda ahí. Desde la hermandad se teme que la construcción del edificio anexo ponga en peligro la propia capilla. Razones no le faltan. Ya en los inefables años sesenta, cuando se construyó el inmueble que tiene anexo a su izquierda, el templo tuvo que permanecer cerrado una larga época por la amenaza de ruina. Hay fotos –con seiscientos y cuatrolatas incluidos– que muestran al adoratorio ominosamente andamiado y humillado por uno de esos adefesios que el desarrollismo nos dejó en herencia. Desde la hermandad se denuncian, además, todo tipo de incumplimientos de la normativa urbanística en el nuevo proyecto. El PP, cuando estaba en la oposición, se mostró en sintonía con los defensores de la vieja capilla del Rosario de los Humeros. Ahora es el momento de dar la cara. Ya tuvimos la desagradable experiencia de un Zoido aspirante a alcalde que se opuso a la Torre Pelli para, una vez logrado el poder, pasarse sin pudor alguno al bando contrario. Esperemos que Sanz no haga lo mismo con este joyel del XVIII.