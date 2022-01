Flamenco y toreo unidos, no revueltos

Cuentan y no acaban del buen sabor de boca que dejó el mano a mano de antier entre dos choqueros muy principales. Una vez más, el flamenco y el toreo amalgamados y como piezas importantes de una misma cosa. Pero como bien dijo Miguel Litri, Miky hasta no hace mucho, no resulta que en la plaza suene una soleá en vez de un pasodoble. La banda sonora de la faena sólo puede ser el olé con música de pasodoble, que hasta ha resultado ridículo algún que otro intento de acompañar con flamenco una serie al natural. Una tarde en la Maestranza en que estaba Curro bordando el toreo allá por el 3, él mismo se paró al oír el eco de un genio. Toreaba Curro Romero y se arrancó con un fandango Manolo Caracol desde el tendido para que la plaza se convirtiese por un momento en cuarto de cabales. Claro que eran Curro y Caracol y sin tenerlo preparado. Cualquier cosa.