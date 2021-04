Frente abierto

La batalla en el seno del PP de Sevilla no ha terminado. Quizás no haya hecho más que empezar y ha creado una crisis entre la dirección nacional y la andaluza que puede tener consecuencias importantes. El próximo frente va a estar en el Ayuntamiento y en el intento de desplazar al actual candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, que en la pugna interna se colocó en el sector que resultó derrotado y que estaba apoyado desde la Junta de Andalucía. La presidenta provincial, Virginia Pérez, no cuenta con el actual portavoz del grupo municipal, pero la última palabra todavía no está dicha.