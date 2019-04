Frío religioso, primavera cofrade

Basándose en datos del CIS y el INE, el informe La laicidad en cifras ofrece estos resultados: el 27% de los españoles se declaran ateos o agnósticos; el 48% de los jóvenes entre 18 y 24 años "pasan de la religión" porque "han cambiado las fórmulas metafísicas por manifestaciones tecnológicas"; sólo se encuentra una mayoría creyente entre mayores de 65 años. Y aun así, de la media total de creyentes -un 69,5%- sólo el 26,6% es practicante mientras el 80,2% de los matrimonios son civiles frente a un 19,8% religiosos. Conclusión: estamos ante unos mínimos históricos que indicarían el ocaso de la religión. Este ocaso se explicaría -porque el estudio busca lo que busca- por el crecimiento del nivel medio educativo. "La religión -según el sociólogo Gil Calvo- es incompatible con la racionalidad científica. Por lo tanto, como las nuevas generaciones están cada vez más formadas, con estudios superiores, aumenta el nivel general de racionalismo científico, y en consecuencia disminuyen los residuos premodernos de superstición religiosa".

Una tarara repetida desde el XIX: la religión es un residuo supersticioso propio de sociedades impositivas y de ignorantes que será erradicado por la ciencia, la libertad y el conocimiento. Lo que dice un personaje de El jorobado de Nôtre Dame contraponiendo la imprenta y el libro a la Catedral: "Esto matará aquello". ¡Qué viejo es lo que se tiene por nuevo!".

Manipulen o exageren lo que quieran; pero no vinculen conocimiento, cultura y ocaso de la religión. Vamos a acabar haciendo el paso de la oca en versión tecno-consumista. Recuerdo a Pasolini: "La nueva industrialización ya no se conforma con que el hombre consuma, pretende que las ideologías distintas de la del consumo sean inconcebibles. Un hedonismo neolaico, ciegamente olvidadizo de los valores humanistas y ciegamente ajeno a las ciencias humanas… La Iglesia ha terminado por pertenecer a aquel mundo humanístico del pasado que constituye un impedimento a la nueva revolución industrial. El nuevo poder burgués necesita un espíritu totalmente pragmático y hedonístico en los consumidores... Para la Iglesia ya no hay más sitio". Como estamos en Sábado de Pasión me pregunto cómo se concilia esto, no con la Semana Santa como fiesta cívica, sino con el crecimiento de las hermandades hasta los 13.000 y 14.000 hermanos, y el de las cofradías hasta superar los 3.000 nazarenos. No cuadra.