Gálvez enamorado

Agálvez, el antihéroe del periodismo por excelencia las chicas le querían… a ratos. Era un personaje cariñoso pero los amores le salían regular por su tendencia natural a meter la pata. A su autor, Jorge Martínez Reverte, las amigas -muchas- le queríamos -mucho- porque fue un maestro en amar y dejarse querer. El tándem Reverte/ Fonseca como los buenos maridajes (colleja de Jorge por el palabro cursi e impostado) funcionaba para ellos y para los demás: qué regalo disfrutarlos en viajes, discusiones, juegos, fiestas, lecturas, paseos y cánticos. Y qué repertorio tenía el condenado, tras una mesa redonda un poco tensa sobre si Franco había sido un mal o buen estratega, le demostró a dos militares allí presentes que se sabía todos los himnos posibles, desde el hit de la Legión al de Artillería. A mis hijos les durmió una noche con lo que me aseguró era una nana de su infancia: "Madre, que aúlla un perro junto a la puerta, antes que salga el alba ya estaré muerta". Mis hijos y mis sobrinos lo adoraban y el suyo le ha salido estupendo: habrá que revisar el efecto de las canciones gore sobre los infantes.

La semana pasada Mercedes y Mario perdieron al marido y al padre, yo perdí a un hermano, ése que, ante una adversidad, primero te da la razón y luego (cuando no te cabe duda de que está dispuesto a partirle la cara a quien sea) te dice la verdad. Y todos perdimos una voz libre y seria, un periodista y escritor que nunca tomaba al lector por imbécil. Un fundido de plomos le había dejado Inútilmente guapo (título del libro que publicó después de sufrir un ictus) y volcado en la escritura: seis libros desde aquel 2014, entre ellos una magnífica novela, Libre te quiero, una historia de amor en tiempos de guerra. De ambas cosas sabía mucho. Aparte de haber sabido elegir a la mejor de las compañeras, Jorge era capaz de querer a los seres humanos, porque no los idealizaba y porque, blandiendo un brutal sentido del humor como infalible Tizona, lograba contar la dimensión humana con sus bajezas y grandezas. Humor y amor, como, el día que nos dejó, me dijo Pepe Griñán que podría definirse su literatura. De Griñán hizo una columna defendiéndolo en uno de los peores momentos. A sus amigos perseguidos por ETA nunca los dejó solos. Ni con la pluma ni con su compañía. Ponía la cara pero también tendía la mano. Había que ser muy burro o muy ignorante para no quererlo.

El día antes de su ingreso me mandó un mensaje dándome instrucciones: quería escribir un libro sobre periodismo, alarmado por la deriva de un oficio que amaba y que había ejercido desde todas las trincheras. Deja en imprenta otro sobre la guerra de África. Su penúltima columna fue también su penúltima batalla: los pacientes de Covid versus los de cáncer. Ni la muerte se ha librado de que se le riera en la cara.