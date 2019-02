Ganar hoy, el mejor regalo para Roberto Alés

Relamiéndose ante lo que está por venir en su competición preferida, el Sevilla tiene un toro muy complicado esta tarde en Nervión. Como cuando Juanito Arza enfilaba el camino más corto hacia Ramallets y Marcelo Campanal se las tenía tiesas con Kubala, el Sevilla-Barcelona se juega a la misma hora que entonces. A plena luz solar y echándose sólo de menos las riadas de gente que iban por el desaparecido bulevar de Dato.

Pero al partido lo eclipsa una noticia fatal, el fallecimiento de Roberto Alés, el presidente que cimentó este Sevilla tan laureado. Fue quien encarriló una ruina a fin de que José María del Nido pudiese hacer famosa aquella sentencia de que se trataba sólo de calderilla. Hoy lucirán a media asta las banderas de Nervión como a media asta se encuentra el ánimo de un sevillismo que no terminará nunca de agradecerle a Roberto su ingente labor en pro de su amado club.

A fuer de repetirse hasta la exageración en los últimos tiempos, un Sevilla-Barcelona es uno de esos platos preferidos por los clientes de LaLiga. Aunque se han distanciado bastante en las últimas semanas, no conviene echar en saco roto que el Sevilla le peleó al coloso catalán el liderazgo de la competición no hace mucho y que saboreó el gusto a ganarle en aquella ida copera que tantas ilusiones levantó en el sevillismo y que dolorosamente no sirvió para un éxito posterior.

El alegrón por lo del miércoles ante la Lazio habrá servido para insuflarle una buena dosis de ánimo a la tropa de Machín y de paso mejorar el crédito del técnico, que andaba bajito tras la mala racha liguera. Ya sé que la visita del Barça no es el mejor vitamínico que expende la farmacia de LaLiga, pero el contrapunto está en que, aunque póstumo, derrotar al gran coloso será el mejor regalo que el Sevilla Fútbol Club puede hacerle al hombre que lo salvó. DEP Roberto Alés.