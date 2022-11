Gavi emerge por encima de un mar de dudas

Dudas a granel incrementadas tras el bolo de antier con Jordania. Aparte de que el ensayo ante un rival tan poco cualificado no puede considerarse como una prueba de cierto rigor, hay aspectos de la selección que no invitan al optimismo. Ojalá gane el Mundial, pero son muchos los talones de Aquiles que presenta la joven tropa que Luis Enrique ha considerado oportuna para que se afronte el Mundial con la necesaria dosis optimista.

Así como el centro de campo se ve con solvencia, la jerarquía en ambas áreas no está y tampoco sé si se la espera. No hay quien me quite de la cabeza que la defensa no es un muro y pudiera ser que con la inclusión de Rodri en el eje ganara en solvencia, pero por más que lo veo no encuentro explicación a que Eric García sea mundialista. Tampoco Pau Torres atraviesa su mejor forma y la suficiencia que muestra no parece que sea lo mejor para compactar dicha línea.

Y ya que estamos en la defensa, tampoco la baraja de porteros invitan a ser optimista. Pasando al ataque veo una desmesurada confianza en que Ansu Fati nos saque las castañas del fuego como tampoco parece muy allá que un suplente en su equipo como Sarabia sea uno de los fijos. Por cierto, otra cuestión que debería explicar Luis Enrique es por qué lleva a un lesionado como único referente en ataque, sobre todo pensando en la cantidad de gol sano que se dejó aquí.

Sí es fiable el centro del campo, donde tiene para elegir sobradamente. Girando en torno a un Busquets en franca decadencia o alrededor de Rodri, esa línea cuenta con dos valores que representan el vértice de este grupo. Uno es Pedri con su calidad y clarividencia, mientras que le secunda el palaciego Gavi, un sosias del mejor Del Sol, y que no será la sensación del Mundial porque ya no le sorprende a nadie su valía. Ya falta poco y siguen las dudas, muchas dudas.