Generosidad absurda con dinero ajeno

Mucho recorrido está teniendo la confirmación de que hay carteles taurinos para la suspendida feria de farolillos. Como común denominador en el rosario de opiniones lo fundamental para la Fiesta que haya toros en Sevilla. Su plaza está considerada como locomotora, junto a Madrid, del toreo y de ahí el beneplácito que recibe la programación de la empresa Pagés. Ahí hay coincidencia, pero con algunos matices en los que pararse. Por ejemplo en que la empresa debe abrir la plaza como sea y si la postura acarrea déficit económico no pasa nada, adelante con los faroles. Y hace gracia esa generosidad con dinero ajeno, un si se pierde que se pierda que suena parecido a lo de esa ministra que decía que el dinero público no tiene dueño. Toros debe haber, pero a sabiendas de que tanto el empresario como el torero quieren ganar o, al menos, no perder.