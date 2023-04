Las celebraciones de la Semana Santa están en fase de hipertrofia, más procesiones, más nazarenos, más público en las calles y más sillitas, que lluvias y pandemias habían disimulado pero que este año de buen tiempo y muchas ganas, han mostrado su verdadera dimensión. Ahora viene la Feria. Que, en la línea de crecer y crecer, no lo ha hecho en tamaño, aunque se intentó con el traslado al Charco de la Pava, (¿se acuerdan de las proyectadas casetas de dos plantas?), pero sí ha crecido en días, sobre el esfuerzo de muchas familias y grupos que montan caseta. Claro que muchos sevillanos resuelven el asunto cortando por lo sano, marchándose a la playa o sin salir de su barrio o urbanización sin ver ni un solo capirote o los menos posibles y otros al segundo día de pisar albero ya están fuera de Sevilla o afrontando el trabajo, en una fiesta casi toda laborable, que esa es otra.

Este año se cumplen cincuenta años del traslado de la Feria de Abril a Los Remedios. Cuando pegó un buen estirón en este crecimiento que comentamos, que muchos celebraron porque consiguieron caseta y otros lo vieron bien porque apuntaló económicamente el barrio. Pero hay que recordar que no fue una decisión altruista, por el bien de la fiesta y el mayor disfrute de los sevillanos, sino porque el Ayuntamiento, al liberar los terrenos del Prado del uso anual de Feria, pensaba venderlos para un gran complejo comercial. Ahora tenemos muchos más ejemplos de ese modelo de infraestructura comercial que entonces, pero esa era la intención: vender el Prado de San Sebastián, tal como suena. La venta se frustró porque el Colegio de Arquitectos se opuso y finalmente pudo demostrar que no se podían vender, ya que los terrenos eran de dominio público como antiguo ejido de la ciudad. El golpe se paró y transcurridos años se transformó en un parque, aunque mientras tanto el Ayuntamiento registró la propiedad de los terrenos, por si acaso. Recuerden este asunto de la venta de terrenos cuando a alguien se le ocurra de nuevo comentar que lo mejor sería trasladar la Feria, para tener más espacio y más casetas.

Y hablando de tamaños y de crecimiento, lo de las tapas y las raciones es el remate de los tomates. El Lunes Santo pasado al mediodía entró un señor en un bar muy conocido y pidió una cerveza y una tapa de sangre encebollada, comentando "me apetecía después de tanto tiempo sin venir a Sevilla, tomarme aquí esa tapa". El camarero le indicó que lo sentía pero que solo servían en Semana Santa raciones o medias raciones. Su expresión era de incredulidad y su ilusión se quedó en eso. No lo pudo disfrutar. Peor para él, peor para todos y, en mi opinión, peor para el bar, porque ese cliente ya no va a poder rememorar en soledad, con una tapa de sangre encebollada, sus recuerdos de Sevilla. Espero que sepan lo que hacen los hosteleros que están siguiendo esa línea, porque una simple tapa puede ser el vínculo con el pasado que quedó roto en este caso y no sabemos en cuantos más. Falta equilibrio.