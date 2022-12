La Opinión de Luis | Golpistas

JUAN Pablo Fusi ha reflexionado en alguna ocasión sobre la tranquilidad más absoluta en la que se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. Apenas hubo demostración de fuerza: no se disparó un solo tiro y la única oposición fue un conato de huelga en Bilbao. Tal fue la pachorra, que uno de sus más entusiastas impulsores, el general Sanjurjo, entonces gobernador militar de Zaragoza, se quedó dormido la mañana de autos. Y, sin embargo, como nos recuerda el gran historiador donostiarra, el pronunciamiento de Primo de Rivera fue, quizás, el más importante de la historia española del siglo XX (sí, aún más que el del 18 de julio), porque finiquitó la Restauración y precipitó los acontecimientos que acabarían desembocando en la Guerra Civil. Por su parte, del mal llamado golpe de Franco sabemos que fue un fracaso que desembocó en una gran carnicería y una dictadura de 40 años. Con anterioridad estuvo la intentona de 1934 –la también mal denominada Revolución de Asturias–, que fue una especie de pequeño ensayo general de lo que ocurriría entre 1936 y 1939. Ya en el último cuarto de la pasada centuria, los españoles asistimos a la fracasada asonada de Armada, Milans y Tejero, rompecabezas en el que confluyeron distintas estrategias, ideas y ambiciones, y en el que, aunque hubo una evidente violencia visual y gestual (tanques por Valencia, tiros en el Congreso, etcétera), no se produjo ni un solo herido leve. Desde luego, muchos menos que los contusionados provocados por el último intento de golpe de Estado de nuestra historia, el procés, un clarísimo amago (por mucho que ahora nos quieran convencer de lo contrario) de destruir la Constitución, la soberanía y el Estado español. Aunque se nos oculta, hablar del golpismo en España no es sólo hablar de espadones y generales bigotudos, sino también del independentismo catalán, como se demostró en 1931 (con el canonizado Francesc Macià a la cabeza), 1934 y 2017.

Viene a cuento esta introducción histórica por la campaña de la izquierda política y mediática para acusar de golpista a una derecha que podrá estar equivocada o no en su postura sobre la renovación de los órganos judiciales (por lo leído y escuchado hay opiniones muy autorizadas en ambos sentidos), pero que en ningún momento ha intentado destruir el orden constitucional vigente. Es importante que recordemos esta perogrullada en estos días de reacciones hiperventiladas. Los únicos golpistas que ha tenido España en el siglo XXI son los que hoy apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento. Lo demás son chácharas progres, pura crispación para ocultar el tremendo daño que se está haciendo a la democracia española desde La Moncloa.