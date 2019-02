Los Goya, ese canto al sectarismo

Debería ser una fiesta anual con mucho encanto la entrega de los premios del cine español, pero no lo es. Al menos no lo es para una gran parte del pueblo, esa que componen los que son continuamente demonizados. No hay un evento donde tan claramente se clasifique al personal como buenos y malos, por lo que hay que convenir que la gala de los Goya está hecha exclusivamente para sólo una parte de españoles. Y es una pena, pues bien podría servir para aglutinar y no para desencolar. Y en esta edición de antier noche no podía ser de otra manera que como es un año sí y otro también. En su haber está que los asistentes van vestidos correctamente y no como en sus orígenes. En su debe, que no se puede ser tan sectario como, por ejemplo, querer echar a Israel de Eurovisión y no decir ni una palabra denunciando lo que ocurre en Venezuela. Y así, todo.