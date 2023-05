Paseando por Triana el otro día me encontré con una imagen que me dio mucha alegría. Si pasear por el arrabal y guarda siempre es un placer, en estas mañanitas del mayo florido y hermoso ese gozo se multiplica hasta ni se sabe dónde. Bueno, pues viniendo por San Jacinto me di de cara con una de esas sorpresas que te depara de vez en cuando la vida. No podía ser en otro momento que en el mes de la eclosión mayor de la floresta y era el ficus de la parroquia, ese que tanto ha dado que hablar y que se salvó de la tala por la decidida acción del vecindario. Tremenda la fuerza con la que el árbol centenario se ha venido arriba para superar una poda que parecía el golpe definitivo a esa joya arbórea. Ahora y teniendo el mantenimiento adecuado para que no agreda a ningún viandante como agredió a aquella vendedora de cupones es un gozo ver cómo sobrevive el ficus.