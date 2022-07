Gracias a los andaluces, el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos rebajó el IVA de la luz al 5%, prolongó la bonificación de los 20 centimitos de la gasolina, y anunció otras medidas sociales, creando una Bolsa de Caridad para ayudar a los que tienen menos ingresos. Todo eso se aprobó seis días después de perder las elecciones en Andalucía. Con razón dijo Juanma Moreno: "Gracias, gracias, gracias". El voto, como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Pero origina consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si Juan Espadas hubiera ganado la Presidencia de la Junta? Estarían encantados de conocerse. Más fotos de Pedro con Biden, sonriendo después del 10% de IPC en junio. Así lo mejor es lo que pasó: estar en el lado bueno de la historia, que es cuando se rascan el bolsillo.

Las elecciones fueron un baño de autoestima para los andaluces, que han demostrado su poderío. El resto de los españoles se han quedado admirados, y muy agradecidos por los regalitos recibidos a continuación del sopapo. A las empresas eléctricas, por el contrario, les va a costar un poquito más en impuestos; pero ya sabrán ellos revertirlo para que al final siga subiendo el IPC. Según una encuesta de La Sexta, al 79% de los votantes del PP les parece bien que le suban el impuesto a las eléctricas. En Andalucía, mucha gente de izquierda votó al PP. Sabían que sería más rentable.

Y, además, el Gobierno ha creado una Bolsa de Caridad. Van a dar limosnas de 200 euros a las familias con ingresos inferiores a 14.000 euros. Esto es como reconocer que se pasa hambre con el salario mínimo por culpa del desastre de la inflación. Algunos marxistas dogmáticos criticaban a las hermandades por practicar la caridad, y decían que lo importante no es dar limosnas, sino crear condiciones justas para que no haya pobres. Y siempre se les ha replicado que sí, vale, pero que los pobres deben comer todos los días (a ser posible, dos o tres comidas), y que eso es urgente. Las cofradías no sólo dan limosnas, sino que algunas ayudan a buscar trabajo. Es mejor enseñar a pescar que dar un pez. Ahora el Gobierno te da medio pez y no te enseña a pescar. Tenemos un 13,1% de paro y empresas que no encuentran trabajadores.

¿Qué fue del ingreso mínimo vital? Dan esperanzas falsas a los pobres, y se creían que no pierden la fe en ellos. Algunas medidas son como la colecta de caridad del primer domingo de mes. Gracias a los andaluces, van a repartir más limosnas.