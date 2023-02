Siempre que consiguen un gran evento internacional para Sevilla dicen lo mismo: "Es un acontecimiento que ven por televisión tropecientos millones de espectadores y que servirá para poner a Sevilla en el mundo". Entonces la gente de bien pregunta: "¿No estaba Sevilla en el mundo desde que Magallanes y Elcano dieron la vuelta?". Pues depende. Con los Grammy Latinos van a poner a Sevilla en el mundo, además de que va a generar un impacto de 300 millones de euros (a ver cómo se reparten, será como el Gordo, que unos se forran y otros no) y tendrá una audiencia potencial de 25 millones de espectadores en televisión. Los fans de Rosalía ya se están frotando las manos con estos Grammy sevillanos.

La gran noticia la dio el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha conseguido los premios Grammy Latinos para Andalucía, mediante un convenio con la Academia Latina de Grabación. Los han concedido a Andalucía, no a Sevilla todavía. Aunque el propio Juanma ha aclarado que ciudades habrá muchas, pero como Sevilla ninguna. A la hora de organizar eventos que la pongan en el mapamundi, para que abran más hoteles. Incluso el hotel de la Gavidia está al caer, y me contó un pajarito que las habitaciones costarán 700 euros la noche, para que digan que tenemos turismo de alpargatas. Para los Grammy no estará abierto todavía. Aquí las inauguraciones llevan sus tiempos propios.

Cada año consiguen más eventos, desde que pusimos de moda decir que en Sevilla hay eventofobia. También es verdad que hay eventos y eventos. Algunos son de toda la vida, como la Semana Santa y la Feria. Pero el evento de toda la vida es carca y tiene la culpa del atraso histórico de la ciudad, según el tópico. Por el contrario, los eventos como los premios Goya, o los premios Grammy Latinos son progresistas y nos traen un chaparrón de millones, aunque tampoco terminan de resolver el atraso histórico de la ciudad.

También está por ver quién asiste como alcalde a los premios Grammy Latinos. La gente de mal dice que Juanma Moreno lo ha anunciado para darle una alegría al candidato José Luis Sanz. No le hacía falta llevarlo a Málaga, donde el candidato Francisco de la Torre aspira a jubilarse del cargo de alcalde al cumplir los 120 años. Sin embargo, el candidato socialista sevillano Antonio Muñoz ha recordado que él ya habló con los jerarcas de los Grammy. Aquí se habla hasta en chino, si hace falta, como Juan Espadas en Tiananmén.

Y todos estos esfuerzos para que la gente de bien y de mal se queje cuando le cortan el tráfico el domingo del maratón.