¿Guerra en Buenas Letras?

No se preocupe nadie porque en la planta alta del hermoso edificio de la calle Abades reina la paz, que la Real Academia de Buenas Letras está dirigida por el justo criterio y la templanza del doctor Ismael Yebra. Pero, claro, como se han quedado varias plazas libres por los sucesivos fallecimientos de académicos, es irremediable que hayan empezado a salir posibles candidatos. La de Buenas Letras, que es de frac y con orígenes en el reinado de Fernando VI, no como los chiringuitos que pululan por ahí con derecho a foto con pie de tres líneas cada vez que reciben un nuevo miembro, guarda un año de respeto tras la desaparición de uno de sus miembros. Pasado el tiempo de luto se inicia el proceso de convocatoria de la plaza.

En los últimos tiempos se nos han ido señores como Manuel Clavero, José Luis Comellas, Rafael Valencia, Vicente Lleó y Aquilino Duque. Con la degradación de la vida pública que sufrimos y la cantidad de personajes que ocupan puestos donde ni soñaban estar hace treinta años, Yebra y sus académicos lo tendrán complicado para mantener cierto nivel. En esa fase de comentarios sobre posibles candidatos, ha aparecido el nombre de un ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Nadie puede dudar de la intensa inquietud cultural de este socialista, fiel a un partido que ha evolucionado con tanta radicalidad que él ha quedado convertido en un señor moderado, sociológicamente conservador y que pronuncia conferencias estivales en el club social de Vistahermosa. ¿Por qué no podría ser Guerra nuevo académico de la de Buenas Letras?

Si don Ismael crea una suerte de plaza dedicada a la política, don Alfonso tiene más nivel cultural que la inmensa mayoría de los que pueblan las filas de los grandes partidos. Y no confundan nivel cultural con suma de títulos, que ya sabemos lo que vale algún doctorado... Por cierto, ¿los rectores de las universidades españolas cuándo pedirán una investigación? Menuda cofradía... del silencio. Guerra necesitará tres académicos que eleven su propuesta y dos tercios de votos a favor. No es fácil. Si entra como miembro se encontrará con Alfonso Lazo, Ignacio Medina, Burgos, Enriqueta Vila, Pilar León-Castro...

Incluso con el periodista Ignacio Camacho, que todavía no ha tomado posesión de su plaza. La de Buenas Letras afrontará un proceso de renovación importante por razones biológicas. En la de Medicina se aproxima el relevo y todo indica que Carlos Infante asumirá la presidencia. Suerte para Guerra si le hace ilusión, que no lo pase como a Romanones, el que tenía preparada la cena en el Palace para celebrar su ingreso en la Academia por excelencia... y no le votó ni uno.