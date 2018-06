Guirao, Lorca y los toros

Tras Huerta, Planas. En ambos casos las peticiones de dimisión se sustentan en las declaraciones de un Sánchez que debe estarse arrepintiendo de haber sido tan bocazas en su obsesión -al final victoriosa- por desalojar al PP vía moción de censura tras haber intentado en vano hacerlo a través de las urnas. Tras el "si alguien en mi partido tiene una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, estará fuera al día siguiente" que le costó la cabeza a Huerta le han atizado, en el caso de Planas, el "si soy elegido presidente no abriré despachos ministeriales a imputados". La puerta se ha estrechado tanto que va a resultar más fácil ser santo superando la investigación del abogado del Diablo que ministro. ¿Basta una imputación para exigir una dimisión? Creo que no. Menos aún si como, en el caso de Planas, el Ministerio Fiscal ha dicho que no formulará acusación contra él. Pues tampoco basta. El PP, en una estrategia equivocada, pide su dimisión e incluso la de Sánchez.

Y ya le han atizado al nuevo ministro de Cultura unas palabras dichas hace dos años sobre los toros: "…Cómo es posible que sigamos teniendo instintos tan primitivos, tan alejados de la realidad, para seguir manteniendo ese juego tan primitivo… Hay que empezar a considerar a los animales iguales en inteligencia, sensibilidad, derecho a la vida". Todo lo exagerado y ridículo que se quiera. Pero lo importante no es lo que dijo, sino lo que haga a partir de ahora. Entonces habló sin tener responsabilidades sobre la fiesta. Ahora las tiene y sus prejuicios, gustos o fobias deben quedar en la esfera de lo personal. Salvo que en vez de actuar como un gestor democrático lo haga como un déspota ilustrado o un dictador que se crea con derecho a imponer sus gustos. Entonces habría que pedirle responsabilidades.

Una cosa es dirigir museos y otra ser ministro de Cultura y Deportes. Por lo que Guirao debe asumir la contradicción entre lo que piense sobre los toros y lo que haga como ministro. Nada nuevo para él, que es patrono de la Fundación García Lorca, el poeta que dijo: "El toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo".