Habló don Juan José y punto final

Habló don Juan José y cartuchos al cañón, no se hable más ni se sugieran más extravagancias, que ya está bueno lo bueno. Don Juan José, por si alguien no lo sabe, es el pastor que pastorea a los católicos sevillanos y ha salido al paso de la cosa porque le han preguntado. En otro caso no se habría pronunciado dando por obvio que las tonterías, tonterías son. Fue ante la pregunta de cómo veía una Semana Santa alternativa a lo que contestó que basta de sucedáneos y que ya habrá tiempo de poner pasos en la calle. Esto último, lo de demorar los pasos en la calle, ha encocorado a más de un capillita. Era lo esperado, pero hay que convenir en que el arzobispo es asistido por el sentido común. El piafar de cierto capilliteo ante la tragedia inevitable de otra Semana Santa menos ha encontrado en las palabras del pastor el antídoto contra extravagancias y adulteraciones varias.