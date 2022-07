Hacer las cuentas

Me hicieron las cuentas pero esto de las matemáticas me sigue yendo mal. Pongo mucha atención pero en el primer atajo se me va la cabeza a otra parte. Mas lo que que sí recuerdo es en el resultado de las operaciones -muchas- que contenía la afirmación: la energía solar sólo es un negocio para el que vende los paneles. Y los aerogeneradores, más de lo mismo. Con otras personas, hablando de esta crisis de la energía, ocurrió que también dijeron que el uranio está escaso, que no habría uranio suficiente para todas las centrales nucleares. Además del problema de los residuos, siempre inquietante. Es lo que hay, el discurso dominante es muy negativo, el crecimiento y el progreso industrial están lastrados en todo el mundo, por lo que irán a menos. Tendríamos que prepararnos para un cambio en el modelo de vida. El progreso basado en el consumo, en la producción, tiene fecha de caducidad. Ayer los noticieros hablaban de Alemania, del próximo invierno alemán. Ya están poniendo los parches antes de que salga el grano. Digo reducción de la calefacción, disminución del gasto energético de las ciudades… Una Alemania más oscura y fría es la foto-fija del próximo diciembre. Porque Putin decidió invadir un país soberano y eso no lo puede soportar el resto del mundo, porque la historia demuestra que en el pasado el primer bocado es el primer bocado de una larga comida cuya digestión deviene en una confrontación a sangre y fuego, con muchos muertos. El éxito de Putin era eso, el temor a los muertos de una serie de países que viven muy bien, y que la guerra, al final, es un desastre completo. Como verdadero autócrata, muy poco le importan sus muertos, el peligro en que se pone a la nación, la deuda que una guerra, pese a la rapiña y la conquista de un territorio, genera a las generaciones posteriores. Pero ¿cuánto le queda de autocracia a Putin si ha cumplido más de 70 años? ¿Qué vida le queda? Las cifras que la guerra económica que Occidente le ha declarado está llegando ya a límites muy delicados, y subiendo; Rusia ya lleva semanas sufriéndolo. Por lo que ha cerrado el gas que llegaba a Alemania, centro de Europa. Y lo seguirá haciendo a otros países de la UE. Sin atender a las cuentas, al técnico, si lo hay, que puede que le ha dicho ya al oído el infierno hacia dónde se dirige, señor presidente. En esta semana iremos conociendo lo que el Gobierno español está disponiendo con la escalada de los precios, el aumento de los impuestos y la situación de la economía.