Haga caso, a las diez en su casa esté

Ocurre de domingo a jueves, que el fin de semana es muy distinto el pulso vital, pero sólo es cuestión de pasear Sevilla en esos días para comprobar cómo se degrada una ciudad, cómo su centro, ese que dicen es el mayor de Europa, se convierte en un escenario para película de Jack el Destripador no más echa sus persianas el último comercio. Sólo es cuestión, por ejemplo, de entrar por Cerrajería para, por Cuna y Acetres, buscar Puente y Pellón, y que vayas mirando a todas partes porque el Jack de turno puede aparecer en cualquier momento. ¿Y el caserío? Bueno, en el caserío abunda el edificio que se ha caído o está a punto de caerse. ¿Y los grafitis? No hay una fachada, ni un cierre ni una puerta que no esté pintarrajeada por el tío del spray, que debe ser siempre el mismo, pues la caligrafía es idéntica. Y hay que hacer caso al viejo dicho de a las diez, en casa estés.