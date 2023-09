El viernes anduve escribiendo en mi cabeza esta columna, arrollada por el espectacular exceso con que Sevilla despedía a esa voz libre y orgullosa que fue María Jiménez. Aunque mucho se ha escrito –y muy hermoso– sobre la fuerza de esta mujer que sólo bajaba la guardia cuando estaba enamorada y aun así era capaz de arrancarse el amor a mordiscos y rebelarse, algo quería decir yo sobre nosotros y nuestra manera de mostrar sentimientos ya sean de alegría o de dolor. Verdaderamente manejamos el exceso como nadie. Somos una ciudad excesiva en olores, colores y sabores. Del azahar al adobo. Del silencio granítico de algunas procesiones al “guapa, guapa y guapa” de otras. El exceso nos hace cuerdos. El rito ordena nuestro caos. Sevilla ha despedido a la artista como a una Reina. Soberana del pueblo y por el pueblo, ungida de dignidades que algunos atribuyen a nuestro carácter novelero, pero que nadie pone en cuestión cuando son los británicos los que forman el lío en torno a sus royals, vivos o difuntos.

Todavía tenía en la retina una de las imágenes con el cortejo fúnebre y la Giralda al fondo, cuando el sábado por la noche los vasos se nos pusieron a tintinear. Casi como si continuara el brindis que el hijo de María Jiménez nos pidió que hiciéramos con ella y por ella. Pero no, el lamento esta vez era desconsolado y brutal: allá abajo en el sur de este sur nuestro, otra torre –la hermana de la nuestra, tan bella aun sin Giradillo ni catedral al lado–, la Kutubía, temblaba víctima de un terremoto que ha causado un número de víctimas sobrecogedor. Aunque Marrakech no ha sido la ciudad más brutalmente perjudicada por el seísmo, ese temblor de muerte llegó inmediatamente a Sevilla. Una Hermana llamaba a la Otra, la Kutubía a la Giralda. Hay un hilo invisible de poemas, de sabores, de palabras que nos unen con esa ciudad rosa, de horizonte cuajado de palmeras, que también vive en la calle, que también es excesiva, que también gusta de enseñar las tripas en las plazas. Si en Sevilla no hay una Jemaa el-Fnaa es porque toda ella es una Plaza de la Locura, locura de crear, de exhibirse, de vender y comprar objetos, voluntades y emociones. Es cierto que Marrakech es menos andalusí –que me perdone Emilio González Ferrín, arabista y profundo conocedor de nuestra historia– que Fez o Tetuán o la bella Chefchaouen y que resulta oriental, casi hindú, pero tambien lo es que, en su medina, en sus jardines, en su zoco infinito el sevillano siente que está en casa. Y por eso una parte de casa se nos ha estremecido. He buscado en mi librería la novela de Paco Gallardo La última noche para invocar con él a su protagonista, nuestra milenaria paisana Sarah Avenzoar y llorar con ella. Para volver al Alcázar que vio pasear a Rumaykiyya y sentir el cordón umbilical de un dolor que no nos es ajeno. Hermana Kutubía.