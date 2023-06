He tenido ocasión de visitar recientemente en varias ocasiones los Países Bajos. Y empiezo a explicarme algunos comportamientos en relación con la pandemia y a otras cuestiones planteadas en el seno de la Unión Europea, que no entendía bien. Sin ánimo de tratar de explicar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, he empezado a entender que unas personas que, en general, viven bastante bien, yo diría que muy bien, desconfíen de cualquier propuesta europea por la que tengan que aportar recursos sin estar seguros de que les vaya a beneficiar en nada. ¿Cómo les va a beneficiar si no se puede vivir mejor que ellos? Y me ha llamado la atención el contraste entre un vivir austero y formal en lo colectivo, por ejemplo, no entendieron el confinamiento del Covid porque les parecía un despilfarro (¡cómo no se iba a ir a trabajar!) pero a la vez muy celosos de poder decidir individualmente, como también se pudo comprobar en la pandemia.

Esas dos caras a modo de pequeños dioses Janos, habitan paisajes relajados y verdes, de tradiciones bien transmitidas lúdicamente a sus hijos en general y forman parte de un grupo humano que se desplaza relajadamente al trabajo en tren o en bicicletas de múltiples modelos, muchos de ellos habilitados para llevar niños, muchos niños pequeños por todas partes, que no se explica sin múltiples y variados incentivos y ayudas a la natalidad y a varios niveles de edad. Con jornadas semanales adaptadas al cuidado de los hijos y con facilidades horarias. Y parques y playas llenos de jóvenes, familias con niños y no tan jóvenes que me recuerdan algunos de los personajes que a veces encontramos en Ibiza y la Costa del Sol. Hippies maduritos que han asumido parte de las obligaciones familiares y sociales y compromisos de trabajo pero que, sin soltar amarras del sistema, pueden disfrutar de una vida relajada. Relajados en la vestimenta, pero con capacidad económica para disfrutar de una forma de vivir que en esos países no es barata. Casi nada es barato allí. Hábitos de conservación y protección de la naturaleza, junto con invernaderos preparados para miles de ejemplares de flor cortada. Alimentación ecológica o vegana, telas y colores de fibras naturales, aunque algunas veces no sepamos dónde se han elaborado y cuánto ha cobrado el que confeccionó la prenda. No son esos artistas bohemios de los que hablaban Balzac o Henri Murger en su novela Scènes de la Vie de Bohème (1847-1849) en la que se basó el libreto de la inmortal ópera de Puccini, en la que esa forma de vida relajada era castigada con la muerte o premiada con el triunfo artístico o abandonada para seguir el acomodo burgués. Con versiones hispánicas como la zarzuela de Amadeo Vives o las más desgarradas y muy contrastadas Luces de Bohemia de Valle-Inclán. Esos hippies ya maduritos y sus nuevas generaciones parece que han resuelto cómo se puede estar simultáneamente en lo mejor de dos mundos y no perder ninguno de los dos. ¿Es posible como modelo?