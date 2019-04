La Historia, tan rica en leyendas

Vivimos instalados en el engaño y cada día se descubre que algún pasaje de la historia que nos legaron apenas tiene que ver con la realidad. Recién pasado el Día del Libro se nos recuerda que el argumento para que esa conmemoración fuese el 23 de abril no se sostiene. El motivo es la coincidencia de los fallecimientos de dos colosos de la literatura como Cervantes y Shakespeare, dos coetáneos, sí, pero que no murieron el mismo día. Es más, aquella leyenda que circulaba sobre la amistad entre don Miguel y don Guillermo no pasa de ser leyenda más o menos urbana y hasta es posible que el inglés no tuviese ni zorra idea de la existencia del Quijote. Vivir para ver, la estantería por los suelos y no es que no muriesen el mismo día, sino que en 23 de abril, ese cacareado y festejado día, no murió ninguno de los dos y sí, por ejemplo, Vladimir Nabokov, el de Lolita. Qué cosas.