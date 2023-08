Platón y Aristóteles fueron los primeros que teorizaron sobre la incidencia de la música sobre las emociones y los medios de los que se sirve para provocarlas. “El ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma” escribió el primero. La música no imita las pasiones como las otras artes, las genera en quien la oye, sostenía el segundo.

La Semana Santa de Sevilla logró crear –y lo escribo en pasado– la más perfecta banda sonora. Para los misterios el hiriente, breve y sencillo son de cornetas y tambores. Para Jesús Nazareno, las más antiguas saetillas. Para los burgueses palios severos, marchas fúnebres, y para los populares que trenzan el dolor y el gozo, las alegres. Y –temor y temblor– para el cuerpo cruz del Calvario, la entrega absoluta del Amor o la trágica epifanía del Señor del Gran Poder, el silencio.

Imprescindible en el logro de esta perfección fue Pedro Morales, sucesor de otro grande, Pedro Gámez Laserna, al frente de la música de Soria 9 desde 1967 a 1984. Un año más tarde, la primera Madrugada que acompañó a la Esperanza, viendo lo que veía y sintiendo lo que se sentía, lo puso en música. Al entrar el palio en la Campana a los sones de Pasa la Macarena–contó el maestro– “me pasó algo que yo no sé explicar, me vino una idea a la cabeza”. Eso que le pasó y no sabía explicar tiene nombre: Esperanza Macarena. Al entrar en Sierpes puso un sustituto en su lugar y se retiró unos minutos para anotar esa idea que se convirtió en la marcha que solo podía tener por título el nombre que la inspiró. Lo más singular –cosas de la Esperanza– es que desde su primera marcha estrenada en 1956 no había vuelto a componer. Diez años de silencio rotos por la Esperanza. Le siguió el despliegue de su extraordinaria obra con Virgen de Montserrat, Virgen de la Paz o Virgen de los Negritos, por nombrar solo sus tres siguientes composiciones.

Es por ello de justicia que en la mañana más antigua de Sevilla, la de la Virgen que lleva 775 años con nosotros, la Banda Municipal celebre el centenario de Pedro Morales incluyendo en su repertorio sus bellas marchas, tendiendo así un puente entre las dos mañanas más luminosas y hermosas de Sevilla, la del Viernes Santo y la del 15 de agosto, y entre dos sonrisas, la de la Esperanza y la de la Virgen de los Reyes, en homenaje al maestro que encontró su inspiración mientras pasaba la Macarena.

Dedicado a Esperanza García Rivero.