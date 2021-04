Huida de la 'folclorterada'

Ahora resulta que lo de la feria del centro no es un disparate en sí mismo -la Feria es la del real de Los Remedios o ninguna- agravado por los malos datos sobre la evolución de la pandemia, sino una maniobra artera del PP para apagar el brillo de la ascendente estrella del alcalde. Lo ha dicho él mismo, preguntándose por qué a la Junta "ahora le preocupa lo que le parecía tan bien" y respondiéndose que "a lo mejor lo que le preocupa es otra cosa". Y esa otra cosa, por supuesto, es su persona propulsada hacia la Junta: "Lo que parece -afirma- es que alguien se está poniendo nervioso por las informaciones que llegan respecto a mi persona o del futuro que me derive la política. Observo muchos nervios y no sé a qué se debe, porque soy el mismo y el proyecto es idéntico, por lo que pido calma a quien se está poniendo nervioso". Añadiendo que "aquí nadie ha incitado o ha hecho invitación a ningún tipo de concentraciones en ningún punto de la ciudad, incluido el centro".

Entonces es un espíritu burlón quien, con nocturnidad y traviesa alevosía, ha puesto adornos, palos, cables y bombillitas en la plaza de San Francisco y el Salvador. Desconcertante, pero también reconfortante. Porque uno pensaba con preocupación que era el Ayuntamiento quien lo había hecho. ¿O quizás ha sido él? Porque resulta que el alcalde también afirma que "este año que podemos estar en la calle, el Ayuntamiento pretende colocar un exorno y hacer una cartelería, lo que no es llamamiento a nada". Vaya, hombre. Ahora resulta que el exorno no atrae y los carteles no llaman anunciando algo. ¡Qué lío! Pero, vamos a ver… ¿No fue el delegado del Área de Economía y Comercio del Ayuntamiento quien dijo: "Quiero animar de forma insistente a que todas las sevillanas estos días de Feria salgan a la calle vestidas de flamenca, aunque sea para tomar un café o una cerveza, y los señores ataviados como solemos hacerlo en Sevilla para ir a la Feria: de corto y con un sombrero de ala ancha"? ¿O resulta que el mismo espíritu burlón que ha puesto palos, adornos y bombillitas tomó su apariencia para decirlo?

Parece que no saben como salir de la folclorterada que ellos mismos han parido. O sí: echándole la culpa al PP, temeroso y envidioso del imparable ascenso de un alcalde con apetito de Junta que se parece cada vez más -como su líder- al protagonista de la comedia de Arniches "Mecachis, qué guapo soy".