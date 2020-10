Igualan seres humanos y toros

Al presentar una proposición no de ley ante la Mesa del Parlamento de Andalucía para que RTVA no emita corridas de toros en horario infantil la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, reconoció que se trata de una "tradición con muchos años de historia". Algo es algo. Pero a continuación afirmó que "también lo fueron la ablación de clítoris, los apaleamientos por adulterio o las luchas de gladiadores que son o han sido en algún momento tradición en algunas zonas del mundo, pero no por eso dejamos de denunciar lo cruel que tienen estas prácticas". Estoy de acuerdo con ella en que el carácter tradicional de algo no lo legitima. El problema es que iguala a seres humanos y animales. Incluso si la tauromaquia fuera una atrocidad por hacer sufrir y dar muerte al toro, es una forma de perversión de la razón compararlo con la mutilación o apaleamiento de mujeres y con las luchas de gladiadores. ¿Tiene el mismo valor la vida de un ser humano que la de un animal? ¿Son entonces los mataderos campos de exterminio? ¿Es razonable abolir las diferencias entre seres humanos y animales?

La portavoz de Adelante Andalucía ha reconocido también la proyección de los toros en las artes. Pero añadiendo: "El arte es la creación, la construcción, algo que eleva el espíritu y da vida, jamás la quita. Hay muchos y reconocidos artistas que se han visto fascinados por el toreo, pero eso tampoco es razón suficiente para considerarlo arte". Efectivamente, no lo es: el toreo es arte por sí mismo, no porque a muchos artistas les haya fascinado. Ni tan siquiera porque muchos de ellos sean referentes culturales de la izquierda, como Picasso, Lorca, Hernández o Alberti.

Al negar la dignidad, valentía o bravura que algunos atribuyen al toro, en cambio, sí distingue entre "categorías morales y de comportamiento creadas por el ser humano que únicamente pueden tener sentido en él" considerando absurdo "categorizar a un toro o a cualquier otro animal con estos adjetivos". De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué ha comparado su sufrimiento con el de las mujeres mutiladas o apaleadas? Y me causa honda desazón que se afirme, al referirse al toro, que "la muerte no deja de ser muerte por mucha pátina de dignidad que se le quiera dar" desde una formación que considera un derecho y una conquista progresista dar muerte a fetos humanos.