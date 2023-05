Leía recientemente Como teclas de piano, una recopilación de artículos que Miguel Ángel Cercas ha ido publicando en La Nueva Crónica de León. Una lectura apacible, sosegada, esperanzada y que te mejora porque invita a leer más y a pensar, presentando temas o autores de los que ofrece apenas unas pinceladas, poniéndolos en suerte, como diciendo "y ahora sigue tú, si quieres".

Uno de esos artículos se llama Ikigai y mi pereza me ha llevado a usar el mismo título para éste. Esa palabra denota un concepto japonés, consistente en la búsqueda de la razón de vivir o de lo que da sentido a nuestra vida. También en Occidente tenemos no sólo el anhelo sino la necesidad, acaso inconsciente, de buscar y, con suerte y esfuerzo, hallar, ese sentido. Ha sido una constante entre muchos pensadores, filósofos, psicólogos, teólogos. Y de innumerables personas con voluntad o sensación de necesidad de mejora, de ir más allá de un mero sobrevivir para vivir más plenamente y trascender. Sin duda, no hay que entender en forma absoluta y estricta a Maslow con su famosa pirámide de las motivaciones humanas, porque aunque no se tengan cubiertas algunas necesidades algo más básicas se puede anhelar la autorrealización, la trascendencia.

Si lo entiendo bien (de lo que no estoy seguro porque bebo de fuentes indirectas y muy resumidas), ese concepto del ikigai estaría relacionado con qué nos gusta hacer, en qué somos buenos, qué necesitan otros y qué podemos aportarles, qué hago que me pueda generar contraprestaciones, qué me produce satisfacción profunda de verdad (que no tiene por qué ser lo que socialmente se prescriba en cada cambiante momento como perseguible). La respuesta a esas cuestiones puede mudar a lo largo de nuestra vida.

Echo de menos en esto del ikigai algo que vaya más allá de nosotros, más allá de un cierto utilitarismo (meramente pragmático tal vez trufado de sentimentalismo o apenas simulando aspiraciones éticas). Pero me quedo con la idea básica de siempre: se debe ser un "hombre en búsqueda de sentido" (una vez más, Frankl, claro; o Esfahani, a la que Cercas dedica varios artículos).

Creo que una de las causas del malhumor y la agresividad en que vivimos instalados en esta sociedad nuestra tiene bastante que ver con lo que vengo diciendo en estas líneas. Se nos repiten constantemente los "derechos" que tenemos (muchos de los cuales no son realmente derechos sino aspiraciones o deseos, a veces nocivos). Su obtención sólo se considera algo "merecido" y su no consecución se ve o se siente como un fracaso frustrante. No tenemos responsabilidades, o creemos no tenerlas, con lo que nos privamos de la satisfacción profunda de sentir el deber cumplido. Se nos educa para cifrar nuestra felicidad en alcanzar pequeños placeres materiales a corto plazo, sumiéndonos en un infantilismo indefinido que nos esteriliza para crecer como personas. Se nos quiere dependientes y acríticos, perdidos sin saberlo.

Pensemos, busquemos. Sé que nos suena exótico, pero no duele.