La Opinión de Carlos | Imbéciles unidos nunca serán vencidos

Ni una golondrina hace verano ni un imbécil supone un problema. Pero cuando muchas oscuras golondrinas vuelvan en tu balcón sus nidos a colgar, no dudes que es verano. Y cuando los imbéciles son muchos y además gobiernan, no tardan en aparecer los problemas. Imbéciles británicos con gobierno han pedido a los funcionarios públicos que eviten el término Navidad y usen otras fórmulas como "celebraciones festivas" para no excluir a personas de otros credos. También les han pedido, siempre "para promover la diversidad y la inclusión" y "abordar los patrones de discriminación y prejuicio utilizados en muchos lugares de trabajo", que no beban alcohol en una celebración si alguno de los participantes es abstemio (¡a la porra Escocia y el Gin!). Incluso se llegó a recomendar que no se pusieran árboles de Navidad en los lugares de trabajo para no excluir a musulmanes, hindúes o judíos. Como hasta la imbecilidad tiene límites esta recomendación se descartó poniendo un freno a esta rara forma de tolerancia que consiste en ser intolerantes con los cristianos. Porque puestos a llevar las cosas al extremo habría que suprimir los alumbrados públicos navideños que, por mucho que se intente disimular, celebran lo que celebran. Eso dañaría el comercio y el turismo. Y por ahí no. Poderosa señora es la libra.

Así están las cosas en el país que -con Dickens como testigo y agente- inventó la moderna Navidad sentimental. Lean su artículo Un árbol de Navidad en el que da noticia de la novedad de "un lindo juguete alemán": el árbol de Navidad puesto de moda por la corte después que Alberto de Sajonia-Coburgho-Gotha, el muy querido y muy llorado esposo de Victoria, lo importara de Alemania. Y, por supuesto, Canción de Navidad (los encontrarán en el pequeño volumen de Austral Canción de Navidad y otros cuentos). Ahora, en su país, los funcionarios deben evitar la palabra Navidad. Ofende. Excluye.

¿Deberán los hebreos y los musulmanes decir "celebraciones festivas" en vez de Rosh Hashaná, Janucá, Ramadán o Fiesta del Cordero para no ofender a los cristianos? Espero que no. ¿Le ofendería a usted que llamaran estas fiestas por sus nombres y compartieran su alegría si convive con ellos? Espero que no. He tenido la suerte de hacerlo. Llamábamos a las fiestas por sus nombres, sin eufemismos, y nadie se ofendía. Es que nos respetábamos. Aprendíamos los unos de los otros al compartir costumbres. Y no éramos imbéciles.