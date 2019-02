Impactos en Sevilla

Sevilla se ha convertido en el centro de la actualidad. Los Premios Goya en Sevilla. La Copa del Rey en Sevilla. No obstante, vivimos unos tiempos materialistas, en los que todo se mide por el impacto económico. En las estimaciones oficiales, se ha valorado el impacto de los Goya en torno a cinco millones de euros para la ciudad. Llegados al alcance de los eventos, se debe añadir que todo lo que venga para Fibes es bueno, y va sumando; así sea la gran gala de los Goya, el Simof de la moda flamenca o la Sevilla Tattoo Convention de los tatuajes. Pero se debe recordar, en relación con el impacto, que será muy superior el de la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín.

Y lo será tanto si la juega el Betis como si no. Si la disputa vendrán béticos de todo el mundo, será como otro Día Mundial del Beticismo, mejor que aquel que organizaron en 1989, cuando jugaron contra el Palamós. Aparte de que el rival traerá a los suyos. Y si no la disputa también vendrán aficionados, porque para las semifinales Barcelona-Real Madrid y Betis-Valencia se han clasificado equipos de las tres ciudades más pobladas de España y de Sevilla, que es la cuarta y la sede del equipo local.

Vayamos con las frías cifras. El año pasado, cuando el Barcelona y el Sevilla disputaron la final en el Metropolitano, se publicó que el impacto para la capital madrileña fue de 12 millones (es decir, casi dos Goyas y medio). Sin embargo, estos datos son aproximados. En Mallorca calcularon que la Copa del Rey de vela les dejó un impacto de 21 millones. En Gran Canaria publicaron que la Copa del Rey de baloncesto (con cuatro equipos) dejó un impacto de 20 millones, de ellos 10 directos y el resto en la aportación publicitaria.

Es decir, que las Copas del Rey son como las cuentas del Gran Capitán. El Rey no viene a la magna sesión de los Premios Goya; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco. Se acostumbró Pedro a no venir a Sevilla desde que paseó por San Telmo en aquel Consejo de Ministros, y puede que resultara gafe para Susana. A la campaña le dijeron que mejor que no, y ahora no se le espera. Tampoco viene a los Goya nadie de Vox, ni de ERC, ni de Bildu, porque no los han invitado. Sólo invitan desde el PP a Podemos (ambos inclusive).

Por el contrario, el Rey sí vendrá a la final de la Copa. Uno de los impactos que despiertan más expectación es el de los pitos y las palmas, ver cómo lo reciben en la final de su Copa. En los últimos años, juegan la final el Barça y otro equipo, lo que garantiza los pitos y puede que un gol de Messi. Pero este año ya veremos. Sevilla, de momento, ya ha ganado un Goya.