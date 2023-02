Con ese nombre de tan alto rango conocimos un cine en la calle Sierpes, quizás el más lujoso de Sevilla en un tiempo. Y con pedigrí, pues allí estuvo el Café Suizo, antes del Salón Imperial, que formaba parte del Broadway sevillano de las variedades, el flamenco y el teatro con el Kursaal, el Principal y el café Novedades en La Campana. Estrellita Castro, Pastora Imperio y Marius Petipá, con abundante público sevillano e ilustres visitantes como Gustavo Doré y Joaquín Sorolla o Pierre Louÿs, el de La mujer y el pelele,¿y por qué no? el mismísimo J. C. Nicolas Forestier acompañado por algún notable, para conocer la noche sevillana. Ese mundo desapareció y fue sustituido por las salas de cine, el Imperial, el Palacio Central y el Llorens, época que también terminó a finales del siglo pasado, aunque es de justicia reconocer que, con mucha dignidad en el caso del Imperial, que intentó ser un teatro privado en el tiempo de los teatros públicos y posteriormente alojó en su sala y escenario a una notable librería. No podemos negar que la familia propietaria lo ha intentado todo y casi en solitario para mantener el recinto.

Lo visité hace unos días invitado por uno de los dueños. La primera impresión es que allí sigue estando el Cine Imperial. Se mantiene bien su cubierta, esencial para su vida del edificio, no como el cercano Llorens, en el que un vistazo por Google muestra planchas de la cubierta levantadas. Por el paso del tiempo o por la mano del hombre, pero el resultado de ruina para el edifico será el mismo si el agua de lluvia entra libremente. Como digo, el Imperial sigue ahí, pero con menor lozanía y con los primeros síntomas de glorias pasadas que no volverán. Un local que no sería difícil adaptar a usos abiertos al público, por aforo, superficie, aislamientos de medianeras, instalaciones, salidas de evacuación, etc. Allí mismo imaginé nuevos usos que fueran fieles a su historia y a los tiempos actuales y que fueran viables. Librería, café, salón de variedades y teatro están en el ADN del Imperial y notables ejemplos en el mundo entero nos dan pistas. La librería Paagman en La Haya, un extraordinario lugar donde se puede comprar libros y papelería a la última, pero que también se puede leer, comer, tomar una copa, trabajar con wifi gratis y hasta sentarte ante una confortable chimenea en un cómodo butacón. Una librería con café y un café con librería y biblioteca como el café Strindberg de Helsinki, con un restaurante más que notable y un reposado ambiente para disfrutar de la vida mientras homenajeamos a la figura del innovador dramaturgo sueco. ¿Por qué no un café cantante moderno, del flamenco al jazz, con sesiones de tardeo de sofisticados cocteles...?

Queremos cuadrar el círculo de limitar el turismo, mantener la ciudad que todos quieren conocer e ingenuamente, encontrar el puente entre el pasado y el futuro y todo ello sin dinero. Nuestra renta per cápita es la mitad de Paises Bajos y Finlandia. Y lejos de Madrid. Así no hay manera.