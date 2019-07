Impresiones de una investidura fallida

Pedro Sánchez, de momento, es presidente del Gobierno gracias a una moción de censura pero ha perdido dos investiduras. No es buen balance para un político ambicioso. En el debate, planteó al centro-derecha la necesidad de desbloquear la gobernación del Estado mediante su abstención, casi con tanto empeño como ofrecía un pacto a su "socio preferente". Es un argumento razonable que sirve para todas las situaciones análogas. También para la de octubre de 2016, cuando él se apartó de su partido defendiendo el "No es No" a Rajoy. Los motivos por él alegados hoy, ¿no servían en aquel momento? ¿No se pedía entonces al PSOE desbloquear la situación con su abstención, rechazada claramente por quien hoy la implora?

Más allá de las circunstancias concretas, y sin tener que recurrir a una reforma del art. 99 de la Constitución más artificial que real, es cierto que los partidos del centro-derecha, PP y CS, como todos, deberían poner los intereses del Estado por encima de los particulares. Dados los resultados electorales, han obligado al PSOE a pactar con Podemos y depender de ERC y Bildu, que es lo que criticaban. En otras palabras: criticaban lo que provocaban. Pero esto mismo lo hizo el PSOE en Andalucía, cuando con su voto negativo provocó que PP y CS no tuvieran más remedio que pactar con Vox para conformar una mayoría distinta. Si el PSOE-A se hubiera abstenido lo habría evitado, pero prefirió provocar la situación para poder criticarla durante toda la legislatura. En la política mediática actual, a veces es más importante tener un argumento de crítica que actuar de manera constructiva.

Suele reiterarse en ambos sentidos la acusación de pactar con fuerzas radicales: el PSOE con separatistas, el centro-derecha con Vox. Si esto es así, es por dos motivos: primero, porque el sistema político está más fragmentado, dando entrada a fuerzas extremas que, a falta de mayorías consistentes, pueden influir en la gobernación. Segundo, porque los partidos centrales (PSOE, PP y CS) no pactan entre ellos la gobernación del Estado. Mientras sea así, PSOE por un lado y PP y CS por otro intentarán conformar bloques a izquierda y derecha con esas fuerzas radicales, pues solos ya no llegan. Es una situación que se va a repetir por el exceso de sectarismo en la política española, y la crítica será reiterativa. Con el desafío planteado en Cataluña, y ante la necesidad de definir la integración europea, convendría que los tres partidos centrales establecieran un modo de relación que les evitara tener que depender de fuerzas ajenas al espíritu democrático de 1978 y del proceso de integración de Europa.

Sin embargo, aun sin Gobierno activo la economía avanza: el paro baja, el turismo aumenta y el FMI ha dado a conocer unas buenas cifras de crecimiento para España. No hay que dramatizar: a pesar de todo, vivimos en un gran país.