Impuestos ilegítimos

Vaya por delante que el firmante no es experto en materia fiscal, más allá de la sufriente experiencia que con reiteración de caudalosa gota malaya padezco como siervo tributario.

En España, nos dicen, hay menor presión fiscal que en otros países porque se recauda un porcentaje menor del PIB. Quizás. Pero para los paganos lo sustancial es el esfuerzo fiscal que tienen que hacer ellos, no el agregado nacional. Y en el esfuerzo fiscal de los que sí pasan por taquilla estamos por encima de la mayor parte de países.

Dicho de otra forma, en España hay algunos, pocos, muy ricos que pagan relativamente poco, por sofisticación y capacidad de instrumentar vehículos legales de optimización fiscal (no hablo de evasores). Hay también otros, muchísimos, que pagan poco o nada; al menos por impuesto sobre la renta, porque sí que pagan impuestos cada vez que compran una cerveza o van al fútbol, echan gasolina o pagan electricidad, etcétera (no hablo aquí sólo de los que se lanzan a la economía sumergida). Y estamos los que nos movemos, mejor o peor, en una franja que hace las delicias de las vampirescas autoridades tributarias. Que nos crujen a impuestos, tasas y tributos, que entre unos y otros pueden suponer varias docenas de distintas siglas, todas dañinas.

Y puede ser soportable si responde al pacto implícito que, supongo, subyace a los impuestos desde que el diablo los inventó. Te pago para que me protejas. O para que dotes al país de infraestructuras, sanidad, enseñanza, etcétera.

Vayamos al IBI, por ejemplo. No se paga por comprar un piso (para eso están el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados). Ni por haber generado el dinero para poder comprar ese piso (eso nos lo gravan con el IRPF). Tampoco por el mero hecho de ser propietarios de un activo con un valor (para eso tienen el impuesto sobre el patrimonio). O tal vez sí nos cobren el IBI simplemente por ser propietarios de un piso, con el riesgo por tanto de pagar dos impuestos por el mismo hecho. Pero además el IBI nos lo cobran, se supone, porque el Ayuntamiento, con su cuidado de las calles, policía local, limpieza pública, etcétera, propicia el incremento de valor de nuestra casa. Y eso tiene un coste que -dicen- hay que pagar.

La indignación se presenta cuando te encuentras con que salteadores de inmuebles, vulgo okupas, se meten en tu casa. O acampan en la puerta del bloque porque no quieren ir a un albergue. La Policía dice que no puede echarlos. Los jueces van a su ritmo, sin estrés, total, para qué. No puedes vivir en tu casa pero pagas gastos de comunidad, suministros ¡y el IBI! Tu inversión se deteriora pero no baja su ficticio valor catastral ni el coste para ti.

Tengo para mí que si en esos casos el excelentísimo Ayuntamiento nos pagara el alquiler y nos exonerara del pago del IBI mientras el desafuero persista, otro gallo cantaría, otras armas legales tendría la policía y otra agilidad se exigiría a los jueces. ¿A que sí? Voto a quien lo proponga.