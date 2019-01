Incertidumbres del año nuevo

Para Sevilla el año 2019 llega plagado de incertidumbres. Todos los grandes proyectos seguirán en el aire hasta que se asienten los nuevos gobiernos. Hay un cambio en la Junta de Andalucía, donde gobernarán PP y Ciudadanos con la dependencia de Vox. Hay elecciones municipales, para las que Juan Espadas es el favorito. Y no se sabe lo que ocurrirá con el Gobierno de la nación. Hace sólo unos meses, en verano, se especulaba con la posibilidad de que España, Andalucía y Sevilla estuvieran gobernadas por el PSOE. Ahora algunos dicen que a final de año puede que el PSOE no gobierne España, ni Andalucía, ni Sevilla.

Pero lo normal es que exista convivencia entre gobiernos de diferentes colores. En cuyo caso no se sabe lo que es peor. Podrán seguir culpándose unos a otros. El Gobierno a la Junta. El Ayuntamiento a la Junta. ¿Y la Junta a la Junta? Puede que también, si el pacto entre PP y Ciudadanos no se consolida y amplía. En ese sentido, si Ciudadanos pacta con el PP en Andalucía es porque ambos partidos deben ser socios preferentes para todo. Resultaría raro que Ciudadanos pacte con el PSOE para el Ayuntamiento de Sevilla, como aseguran algunos que intentará Juan Espadas si es el más votado, pero sin mayoría.

¿Mayoría, qué mayoría? Desde 2011 no se ha vuelto a conseguir, cuando Zoido alcanzó los históricos 20 concejales. Siguió una gestión que todavía le reprocha una parte de la derecha sevillana, en especial los que se han pasado a Vox. Ésa será otra de las incógnitas en mayo. Si el centroderecha consiguió 20 concejales en 2011 con un solo partido, el PP, ¿cuántos conseguirá este año con tres partidos? ¿Será mejor o peor? Probablemente, peor.

Sin embargo, peor para el centroderecha no significa que Espadas tenga garantizada la Alcaldía. Tres partidos, Ciudadanos, Adelante Andalucía (o como se llamen) y Vox, no han designado sus candidatos. Sólo el PSOE con Juan Espadas y el PP con Beltrán Pérez. En Ciudadanos parece que están escarmentados con Manuel Valls. Un sector de Ciutadans de Barcelona ya sospecha que el Monsieur tiene pinta de ser un bluff. Y, además, metiéndose en los charcos de Andalucía, donde no se le ha perdido nada. En Ciudadanos tienen cargos pendientes en la Junta. Ahora hay más partidarios de la continuidad de Javier Millán para Sevilla. Pero en las próximas semanas definirán todos sus carteles.

La mayoría de las encuestas que circulan son extrapolaciones de los resultados del 2 de diciembre. Son como pronósticos, las típicas porritas. Todo sigue abierto hasta ver lo que ocurre en mayo.