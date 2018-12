Incongruencias, incoherencias y tranvías

El que nos vayamos a quedar, por ahora, sin la prometida ampliación del tranvía entre San Bernardo y Santa Justa no tiene nada que ver con los intereses de los sevillanos. Ni tan siquiera con la difusa posibilidad, muy difusa, de que el cambio de gobierno en la Junta termine desbloqueando la ampliación del Metro, empeño en lo que, por lo menos hasta ahora, no consta que Juanma Moreno haya demostrado especial entusiasmo. Se trata única y exclusivamente de una maniobra política del candidato del PP, Beltrán Pérez, para arrebatar al alcalde, Juan Espadas, la más vistosa bandera con la que pensaba afrontar la campaña para las elecciones municipales de mayo y, de paso, trasladar a la Plaza Nueva la política de aislamiento del PSOE que su partido y Ciudadanos han puesto en marcha tras el hundimiento socialista del 2 de diciembre.

Sentada esta premisa, que no deja de ser una obviedad la quiera vender como la quiera vender su promotor, hay que constatar una vez más que cuando se superponen los intereses de partido a los que deberían ser los de la colectividad suelen ganar los primeros. Nada nuevo bajo el sol y, probablemente, si las tornas hubieran estado cambiadas los socialistas hubieran hecho algo no muy diferente. Son cosas que se hacen desde el convencimiento no sólo de que la ciudadanía no va a pasar factura, sino de que incluso pueden ser rentables. Se trata ahora de vender a los cuatro vientos como un gran fracaso de Espadas el hecho de que no se lleve a término la ampliación del tranvía. Para ello se soslaya la incongruencia de que tanto el PP como su nuevo amigo municipal no hayan en cuatro años puesto ningún reparo al proyecto municipal y la enorme incoherencia de que Juan Ignacio Zoido llevase esa misma medida en el programa con el que concurrió a las elecciones. Nada de eso parece importar ahora cuando de lo que se trata es de embarrar el terreno de juego por encima de otras consideraciones.

Otra cosa es la pertinencia o no de la ampliación y de si se solapa o no con una hipotética y futura ampliación del Metro. El tranvía en Sevilla se ha demostrado un éxito en el escaso trayecto que cubre ahora. Llevarlo hasta Santa Justa daría un impulso a la conexión de la terminal ferroviaria con el centro de la ciudad que tiene todo el sentido. Y, por si alguien no se había dado cuenta, en su trazado actual coincide desde la Puerta de Jerez hasta San Bernardo con la única línea de Metro existente. Pasa como en decenas de ciudades que cuentan con ambos medios de transporte sin que nadie se llame a escándalo por ello. Sevilla ganaría mucho si dejásemos a un lado la pequeña política de partido en el debate de los grandes temas de la ciudad. Pero no hay forma.