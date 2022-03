¿Incultura, odio o gamberrismo?

Sin exagerar una anécdota ni sacar las cosas de quicio hay que reconocer que hay quienes odian la religión y cuanto tiene que ver con ella, incluidas las cofradías y -también- cuanto tenga que ver con ellas. Incluso a los armaos, parte de lo más popular, admirado y querido de nuestra ciudad y de su Semana Santa. Sus ensayos por las calles del barrio -actualmente, muy pocos- son parte de la identidad de los dos: de los armaos y del barrio que los parió.

Que los ruidos molestan es tan cierto como que la buena música no es un ruido. Que los ruidos prolongados en el tiempo son una molestia intolerable -díganselo a tantos vecinos de Sevilla que tienen que soportar los de bares, botellonas o el rugido de la marabunta turística- es tan cierto como que el tiempo de paso de la centuria bajo una ventana o un balcón difícilmente puede molestar, dada su brevedad. Que ir tocando marchas a altas horas de la noche es intolerable es tan cierto como que hacerlo a las diez y media de la noche -y con todos los permisos pertinentes- no supone una agresión al tiempo de descanso.

No a todo el mundo, por supuesto, tienen que gustarles los armaos. Ya dijo el divino calvo que "hay gente pa tó". Pero la tolerancia, que es -cito literalmente- "respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias" (ojo: no solo a las diferentes, también a las contrarias), obliga a respetar toda práctica o costumbre que no genere molestias o daños abusivos. Y muy mal se tiene que estar de los nervios, muy amargado por las razones que sean o muy corroído por el odio para considerar que tres o cuatro minutos de música bajo un balcón o una ventana representan una agresión o una molestia tan intolerable que justifica la airada reacción de arrojar un cubo de agua.

No debe exagerarse el incidente. Pero pone los pelos (y las plumas) de punta leer los comentarios que se vuelcan en las ediciones digitales de los periódicos y las redes. Ahí sí que hay odio y agresividad contra los armaos en particular y contra las cofradías en general. También, todo hay que decirlo, hay mensajes de apoyo. Al igual que, tras dos años sin cofradías, hubo vecinos que les aplaudían. Como hago yo, asomado al balcón de mi columna. Porque los armaos son patrimonio de la ciudad, parte de su mejor y más popular historia, y cultura con c mayúscula. Además de pura gloria macarena.