Insistiendo en la inutilidad del automóvil

Demostrada hasta el hartazgo la inutilidad del coche para circular por la ciudad hay que convenir en que los últimos cambios han convertido en todavía peor la cosa. Atascos de nuevo cuño como el que se produce continuamente en el giro de Torneo a Resolana tras el estrechamiento de esta última arteria en pro del carril bici y del exclusivo para el servicio público. ¿O para qué pararnos en la complicación que resulta escapar de toda esa bolsa de tráfico que desaguaba por Cruz Roja hasta que tuvieron la humorada de peatonalizarla? Y en este estado de cosas no hay más remedio que reincidir en la denuncia de cómo se ha ido haciendo insufrible la vida del automovilista en esta ciudad que el alcalde Alfredo bautizó de las personas, como si antes hubiera sido de marcianos. Tenga usted coche, pague el sellito dichoso y no lo use porque es un artefacto inservible.