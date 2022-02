Instalados en el meollo de lo falso

Nos hicieron abrigar ilusiones que a la postre resultaron falsas. No me refiero a esa gobernanza que nunca nos ilusionó, ni a esperanzas que no tenían sentido. Quiero referirme a que el anuncio de lluvias para el viernes nos alegró porque la crujía meteorológica que estamos soportando es de aúpa. Chubascos para el viernes y la creencia de un alivio para esta sequía tan pertinaz y con tantísima mala leche. Y menos mal que hubo un tiempo de masiva construcción de pantanos y que afortunadamente andan resistiendo los embates de la nefasta memoria histórica. Pero nada, lo del viernes fue como la meada de un gato, una insignificancia que sólo sirvió para ensuciar coches y mobiliario urbano. Dicen que el jueves podremos prescindir de la mascarilla en la calle y así, al menos, podremos reconocer a nuestros conocidos. Ojalá esto no sea una noticia falsa, otra más.